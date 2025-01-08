Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH GIANG GIA THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: M4 - 18 Mahattan Glory, Khu đô thị Vinhomes Grand Park, Đường Nguyển Xiển, Phường Long Bình, TP Thủ Đức, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Xây dựng, quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh) trên Social.

Quản lý các trang mạng xã hội của công ty.

Phối hợp với planning team để lên kế hoạch content chi tiết cho các chiến dịch của khách hàng.

Chịu trách nhiệm sản xuất nội dung truyền thông (Digital/Offline,...) như bài viết, idea video / brief hình ảnh,...

Viết bài PR theo nội dung cấp trên yêu cầu.

Tham gia cùng team xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch các campaign Digital Marketing

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3,4 yêu thích công việc nội dung, sáng tạo

Có thể làm cộng dồn 3 ngày/tuần trở lên

Có kiến thức marketing căn bản và phân tích thị trường

Có kinh nghiệm phát triển cộng đồng trên các trang mạng xã hội, forum,....

Am hiểu về các mạng xã hội & thương mại điện tử

Có khả năng hợp tác phối hợp làm việc theo nhóm

Có khả năng viết tốt, đam mê trong lĩnh vực quảng cáo, thương hiệu..

Tại CÔNG TY TNHH GIANG GIA THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Được trả thù lao 3 - 5 triệu/tháng tùy vào năng lực

Được làm việc trong môi trường trẻ và đầy năng động

Được học hỏi kinh nghiệm từ các Anh/Chị có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành truyền thông, agency,...

Được cân nhắc, đánh , bố trí vào những vị trí phù hợp

Được trả lương, thưởng xứng đáng với năng lực và cống hiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIANG GIA THÀNH

