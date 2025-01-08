Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH GIANG GIA THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

CÔNG TY TNHH GIANG GIA THÀNH
Ngày đăng tuyển: 08/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/02/2025
Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH GIANG GIA THÀNH

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: M4

- 18 Mahattan Glory, Khu đô thị Vinhomes Grand Park, Đường Nguyển Xiển, Phường Long Bình, TP Thủ Đức, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Xây dựng, quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh) trên Social.
Quản lý các trang mạng xã hội của công ty.
Phối hợp với planning team để lên kế hoạch content chi tiết cho các chiến dịch của khách hàng.
Chịu trách nhiệm sản xuất nội dung truyền thông (Digital/Offline,...) như bài viết, idea video / brief hình ảnh,...
Viết bài PR theo nội dung cấp trên yêu cầu.
Tham gia cùng team xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch các campaign Digital Marketing

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3,4 yêu thích công việc nội dung, sáng tạo
Có thể làm cộng dồn 3 ngày/tuần trở lên
Có kiến thức marketing căn bản và phân tích thị trường
Có kinh nghiệm phát triển cộng đồng trên các trang mạng xã hội, forum,....
Am hiểu về các mạng xã hội & thương mại điện tử
Có khả năng hợp tác phối hợp làm việc theo nhóm
Có khả năng viết tốt, đam mê trong lĩnh vực quảng cáo, thương hiệu..

Tại CÔNG TY TNHH GIANG GIA THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Được trả thù lao 3 - 5 triệu/tháng tùy vào năng lực
Được làm việc trong môi trường trẻ và đầy năng động
Được học hỏi kinh nghiệm từ các Anh/Chị có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành truyền thông, agency,...
Được cân nhắc, đánh , bố trí vào những vị trí phù hợp
Được trả lương, thưởng xứng đáng với năng lực và cống hiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIANG GIA THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIANG GIA THÀNH

CÔNG TY TNHH GIANG GIA THÀNH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: M4-18 Mahattan Glory, Khu đô thị Vinhomes Grand Park, Đường Nguyễn Xiển, Phường Long Bình, TP Thủ Đức, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

