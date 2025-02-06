Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO CỔNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu

Mức lương Từ 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 8, Tòa nhà Việt Úc, 402 Nguyễn Thị Minh Khai , P.5,, Quận 3, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 3 Triệu

Hỗ trợ triển khai, lên kế hoạch quảng cáo cho khách hàng.

Cài đặt, quản lý và vận hành tài khoản Google Ads.

Tìm hiểu, đánh giá từ khóa, lên kế hoạch từ khóa cho khách hàng.

Viết mẫu quảng cáo. Phủ định từ khóa.

Set up chiến dịch quảng cáo.

Quản lý và tối ưu hiệu quả quảng cáo cho khách hàng.

Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Muốn tiến xa hơn trong công việc Kỹ thuật quảng cáo Google Ads.

Học các khối ngành kinh tế, kỹ thuật công nghệ máy tính.

Am hiểu thị trường, nắm bắt xu hướng và tâm lý người dùng internet tối.

Trung thực, nhiệt tình, năng động và có trách nhiệm trong công việc.

Kỹ năng sử dụng máy tính, internet và các công vụ tìm kiếm, mạng xã hội tốt.

Chịu được áp lực, tinh thần học hỏi cao.

Có laptop riêng, máy tính cấu hình mạnh là lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO CỔNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ thực tập: 3.000.000đ + phụ cấp, có cơ hội trở thành nhân viên chính thức.

Được đào tạo để thành thạo công việc, hệ thống đào tạo bài bản, chuyên nghiệp.

Nghỉ T7 và CN, các ngày lễ theo quy định.

Được làm việc trong môi trường Agency - Đối tác cấp cao Google, Meta, Tiktok.

Môi trường trẻ trung, năng động.

Có cơ hội tiếp cận các công cụ quảng cáo hiện đại nhất của Google.

Tham gia các khóa học do Google tổ chức.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp cao, trở thành nhân viên chính thức của Công ty.

Các chế độ theo Luật lao động hiện hành và các phúc lợi theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO CỔNG VIỆT NAM

