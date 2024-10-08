Tuyển Tiếng Hàn Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Tiếng Hàn Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina

Tiếng Hàn

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Hàn Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Miền Trung

Mô Tả Công Việc Tiếng Hàn Với Mức Lương Thỏa thuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina

Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tieng-han-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-job207435
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SLOWLIFE
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH SLOWLIFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH SLOWLIFE
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FEXI
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FEXI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FEXI
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ILSUNG Việt Nam
Tuyển Tiếng Hàn Công ty TNHH ILSUNG Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ILSUNG Việt Nam
Hạn nộp: 11/09/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC MISO VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC MISO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC MISO VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VIKO BIOFUEL
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH VIKO BIOFUEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH VIKO BIOFUEL
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 11 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KOCO VINA
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH KOCO VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KOCO VINA
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SHINPOONG DAEWOO
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SHINPOONG DAEWOO làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SHINPOONG DAEWOO
Hạn nộp: 26/07/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HA HAE VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH HA HAE VIỆT NAM làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HA HAE VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/07/2025
Hải Dương Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VK SOHO OFFICES
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VK SOHO OFFICES làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VK SOHO OFFICES
Hạn nộp: 05/08/2025
Đà Nẵng Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MARKETING METAS GROUP
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH MARKETING METAS GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH MARKETING METAS GROUP
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 59 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Hạn nộp: 18/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SLOWLIFE
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH SLOWLIFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH SLOWLIFE
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FEXI
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FEXI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FEXI
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ILSUNG Việt Nam
Tuyển Tiếng Hàn Công ty TNHH ILSUNG Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ILSUNG Việt Nam
Hạn nộp: 11/09/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC MISO VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC MISO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC MISO VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VIKO BIOFUEL
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH VIKO BIOFUEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH VIKO BIOFUEL
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 11 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KOCO VINA
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH KOCO VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KOCO VINA
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SHINPOONG DAEWOO
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SHINPOONG DAEWOO làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SHINPOONG DAEWOO
Hạn nộp: 26/07/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HA HAE VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH HA HAE VIỆT NAM làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HA HAE VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/07/2025
Hải Dương Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VK SOHO OFFICES
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VK SOHO OFFICES làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VK SOHO OFFICES
Hạn nộp: 05/08/2025
Đà Nẵng Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MARKETING METAS GROUP
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH MARKETING METAS GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH MARKETING METAS GROUP
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH KOCO VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KOCO VINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC MISO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC MISO VIỆT NAM
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FEXI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FEXI
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm