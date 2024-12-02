Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SẮC ĐẸP SUN SPA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Hàn Tại CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SẮC ĐẸP SUN SPA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 1, Vinhomes Skylake, 50 Phạm Hùng, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Tiếng Hàn Với Mức Lương Thỏa thuận
Sun Spa Vinhomes Skylake Mỹ đình & GoldMark City cần tuyển 2 lễ tân tiếng Hàn
Địa chỉ: Sun Spa -Shophouse toà S3 SO.09, Vinhomes Skylake, Phạm Hùng, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kỹ năng cơ bản về máy tính văn phòng
- Chăm chỉ, trung thực, không ngại việc
- Có kỹ năng tư vấn là một lợi thế
- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
ưu tiên có ngoại ngữ ( Tiếng Anh, Tiếng Hàn)
Tại CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SẮC ĐẸP SUN SPA Thì Được Hưởng Những Gì
- Được nghỉ 4 ngày/tháng (nghỉ 5 ngày với tháng có 31 ngày)
- Lương cơ bản + KPI + Hoa hồng + Tip (Thu nhập trung bình từ 12 – 20 triệu/tháng)
- Thăm quan, du lịch hàng năm
- Lương thưởng tháng thứ 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SẮC ĐẸP SUN SPA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
