Tuyển Tiếng Hàn CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SẮC ĐẸP SUN SPA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1, Vinhomes Skylake, 50 Phạm Hùng, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tiếng Hàn Với Mức Lương Thỏa thuận

Sun Spa Vinhomes Skylake Mỹ đình & GoldMark City cần tuyển 2 lễ tân tiếng Hàn

Địa chỉ: Sun Spa -Shophouse toà S3 SO.09, Vinhomes Skylake, Phạm Hùng, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kỹ năng cơ bản về máy tính văn phòng

- Chăm chỉ, trung thực, không ngại việc

- Có kỹ năng tư vấn là một lợi thế

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

ưu tiên có ngoại ngữ ( Tiếng Anh, Tiếng Hàn)

Tại CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SẮC ĐẸP SUN SPA Thì Được Hưởng Những Gì

- Được nghỉ 4 ngày/tháng (nghỉ 5 ngày với tháng có 31 ngày)

- Lương cơ bản + KPI + Hoa hồng + Tip (Thu nhập trung bình từ 12 – 20 triệu/tháng)

- Thăm quan, du lịch hàng năm

- Lương thưởng tháng thứ 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SẮC ĐẸP SUN SPA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin