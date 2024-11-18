Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN MAINLAND (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN MAINLAND (VIỆT NAM)
Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Cityland Park Hills – Phan Văn Trị – Phường 10 – Quận Gò Vấp – TP HCM, Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
- Hỗ trợ lãnh đạo tiếp xúc khách hàng, đưa khách hàng đi khảo sát nhà máy
- Hỗ trợ việc phát triển mối quan hệ với các nhà cung cấp
- Giám sát hàng hóa, khảo sát nhà máy đối tác
- Thực hiện các công việc theo phân công của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: nam
- Tuổi: từ 22-35
- Sinh viên tốt nghiệp đại học liên quan tới chuyên ngành tiếng Trung, hoặc du học sinh đã tốt nghiệp tại Trung Quốc.
- Tiếng Trung: Thành thạo 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết (đánh máy) – đặc biệt là kỹ năng nghe nói
- Tiếng Anh giao tiếp tốt là một lợi thế
- Có ý định gắn bó lâu dài với công ty
- Giao tiếp xã hội và kỹ năng đàm phán tốt
- Thành thạo các kỹ năng máy tính cơ bản
- Chăm chỉ, cẩn thận , tỉ mỉ , nhiệt tình trong công việc, không ngại đi lại, không ngại làm việc thêm giờ.
- Tuổi: từ 22-35
- Sinh viên tốt nghiệp đại học liên quan tới chuyên ngành tiếng Trung, hoặc du học sinh đã tốt nghiệp tại Trung Quốc.
- Tiếng Trung: Thành thạo 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết (đánh máy) – đặc biệt là kỹ năng nghe nói
- Tiếng Anh giao tiếp tốt là một lợi thế
- Có ý định gắn bó lâu dài với công ty
- Giao tiếp xã hội và kỹ năng đàm phán tốt
- Thành thạo các kỹ năng máy tính cơ bản
- Chăm chỉ, cẩn thận , tỉ mỉ , nhiệt tình trong công việc, không ngại đi lại, không ngại làm việc thêm giờ.
Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN MAINLAND (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương khởi điểm: 10 – 18 triệu, thỏa thuận theo năng lực
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện, năng động.
- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định hiện hành.
- Du lịch, Thưởng lễ, Tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty
- Được đào tạo về các lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu, tài chính.
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện, năng động.
- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định hiện hành.
- Du lịch, Thưởng lễ, Tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty
- Được đào tạo về các lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu, tài chính.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN MAINLAND (VIỆT NAM)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
GG Dịch: Dùng Google Translate dịch CV để Tìm Việc Global
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI