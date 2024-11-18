Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN MAINLAND (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Cityland Park Hills – Phan Văn Trị – Phường 10 – Quận Gò Vấp – TP HCM, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

- Hỗ trợ lãnh đạo tiếp xúc khách hàng, đưa khách hàng đi khảo sát nhà máy

- Hỗ trợ việc phát triển mối quan hệ với các nhà cung cấp

- Giám sát hàng hóa, khảo sát nhà máy đối tác

- Thực hiện các công việc theo phân công của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: nam

- Tuổi: từ 22-35

- Sinh viên tốt nghiệp đại học liên quan tới chuyên ngành tiếng Trung, hoặc du học sinh đã tốt nghiệp tại Trung Quốc.

- Tiếng Trung: Thành thạo 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết (đánh máy) – đặc biệt là kỹ năng nghe nói

- Tiếng Anh giao tiếp tốt là một lợi thế

- Có ý định gắn bó lâu dài với công ty

- Giao tiếp xã hội và kỹ năng đàm phán tốt

- Thành thạo các kỹ năng máy tính cơ bản

- Chăm chỉ, cẩn thận , tỉ mỉ , nhiệt tình trong công việc, không ngại đi lại, không ngại làm việc thêm giờ.

Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN MAINLAND (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương khởi điểm: 10 – 18 triệu, thỏa thuận theo năng lực

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện, năng động.

- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định hiện hành.

- Du lịch, Thưởng lễ, Tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

- Được đào tạo về các lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu, tài chính.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN MAINLAND (VIỆT NAM)

