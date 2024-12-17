Tuyển Tiktok Công Ty TNHH Gobeyond làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lavita Charm, Tòa B, 58 Đường số 1, Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Nghiên cứu xu hướng, tìm hiểu ý tưởng, thông tin ở Mỹ, phân tích thị trường về các mẫu POD tiềm năng để tạo ra ý tưởng bán hàng

Phối hợp với bộ phận designer để hoàn thiện thiết kế cho sản phẩm

Kết hợp team content để tạo ra video bán hàng

Kết hợp team content xây dựng kênh bán hàng trên TIKTOK shop

Quản lý và vận hành kênh và cửa hàng Tiktokshop US

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có Kinh nghiệm seller POD từ 6 tháng trở lên

Có trách nhiệm trong công việc, có thể gắn bó lâu dài

Trung thực, nhanh nhẹn, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến

Biết tiếng anh IELTS tương đương 6. hoặc TOIEC 550

Có laptop cá nhân

Tại Công Ty TNHH Gobeyond Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7tr – 10tr + thưởng doanh thu

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định khi là nhân viên chính thức.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, khuyến khích mọi giải pháp/ sáng tạo mới phát triển công việc

Thưởng Lễ, Tết, lương tháng 13 và quà tặng các ngày trong năm

Review lương 2 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Gobeyond

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin