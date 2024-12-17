Tuyển Tiktok Công Ty TNHH Gobeyond làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Tiktok Công Ty TNHH Gobeyond làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Gobeyond
Ngày đăng tuyển: 17/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/01/2025
Công Ty TNHH Gobeyond

Tiktok

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiktok Tại Công Ty TNHH Gobeyond

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lavita Charm, Tòa B, 58 Đường số 1, Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Nghiên cứu xu hướng, tìm hiểu ý tưởng, thông tin ở Mỹ, phân tích thị trường về các mẫu POD tiềm năng để tạo ra ý tưởng bán hàng
Phối hợp với bộ phận designer để hoàn thiện thiết kế cho sản phẩm
Kết hợp team content để tạo ra video bán hàng
Kết hợp team content xây dựng kênh bán hàng trên TIKTOK shop
Quản lý và vận hành kênh và cửa hàng Tiktokshop US

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có Kinh nghiệm seller POD từ 6 tháng trở lên
Có trách nhiệm trong công việc, có thể gắn bó lâu dài
Trung thực, nhanh nhẹn, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến
Biết tiếng anh IELTS tương đương 6. hoặc TOIEC 550
Có laptop cá nhân

Tại Công Ty TNHH Gobeyond Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7tr – 10tr + thưởng doanh thu
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định khi là nhân viên chính thức.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, khuyến khích mọi giải pháp/ sáng tạo mới phát triển công việc
Thưởng Lễ, Tết, lương tháng 13 và quà tặng các ngày trong năm
Review lương 2 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Gobeyond

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Gobeyond

Công Ty TNHH Gobeyond

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 96/26A/2 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tiktok-thu-nhap-7-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job270040
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO
Tuyển Tiktok CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ACV Entertainment
Tuyển Tiktok Công ty TNHH ACV Entertainment làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công ty TNHH ACV Entertainment
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DG E-COMMERCE
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH DG E-COMMERCE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DG E-COMMERCE
Hạn nộp: 17/09/2025
Đà Nẵng Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Tiktok Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Điện tử DJS Việt Nam
Tuyển Tiktok Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Điện tử DJS Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Điện tử DJS Việt Nam
Hạn nộp: 28/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM BIO-TECH
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM BIO-TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM BIO-TECH
Hạn nộp: 09/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh doanh ĐINH THỊ KIM THANH
Tuyển Tiktok Hộ Kinh doanh ĐINH THỊ KIM THANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Hộ Kinh doanh ĐINH THỊ KIM THANH
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIMIK MEDIA
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH KIMIK MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIMIK MEDIA
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TECHPRO HOLDING
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TECHPRO HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TECHPRO HOLDING
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Việt Mỹ SSU
Tuyển Tiktok Công ty TNHH Việt Mỹ SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH Việt Mỹ SSU
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6.6 - 7.6 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ACV Entertainment
Tuyển Tiktok Công ty TNHH ACV Entertainment làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công ty TNHH ACV Entertainment
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Tuyển Designer GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu
GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty Cổ Phần Sj Brothers Group
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cysina Việt Pháp
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ZANET
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ZANET làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH ZANET
Hạn nộp: 20/09/2025
Hải Phòng Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Kế Web
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty TNHH Thiết Kế Web làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Thiết Kế Web
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO
Tuyển Tiktok CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ACV Entertainment
Tuyển Tiktok Công ty TNHH ACV Entertainment làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công ty TNHH ACV Entertainment
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DG E-COMMERCE
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH DG E-COMMERCE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DG E-COMMERCE
Hạn nộp: 17/09/2025
Đà Nẵng Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Tiktok Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Điện tử DJS Việt Nam
Tuyển Tiktok Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Điện tử DJS Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Điện tử DJS Việt Nam
Hạn nộp: 28/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM BIO-TECH
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM BIO-TECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM BIO-TECH
Hạn nộp: 09/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh doanh ĐINH THỊ KIM THANH
Tuyển Tiktok Hộ Kinh doanh ĐINH THỊ KIM THANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Hộ Kinh doanh ĐINH THỊ KIM THANH
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIMIK MEDIA
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH KIMIK MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIMIK MEDIA
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TECHPRO HOLDING
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TECHPRO HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TECHPRO HOLDING
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Việt Mỹ SSU
Tuyển Tiktok Công ty TNHH Việt Mỹ SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH Việt Mỹ SSU
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6.6 - 7.6 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Tiktok Dai-ichi Life Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu Dai-ichi Life Việt Nam
5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiktok CÔNG TY CỎ PHẦN TẬP ĐOÀN VIVAGROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỎ PHẦN TẬP ĐOÀN VIVAGROUP
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VẠN LINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 30 Triệu CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VẠN LINH
Trên 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN FAMILY SHOPPING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN FAMILY SHOPPING
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH NET STREAM MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH NET STREAM MEDIA
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiktok Công Ty TNHH Gobeyond làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu Công Ty TNHH Gobeyond
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LEADING STARS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LEADING STARS
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH HIIP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2 Triệu CÔNG TY TNHH HIIP
Trên 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiktok Công Ty TNHH Phúc Giang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu Công Ty TNHH Phúc Giang
13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tiktok Công ty cổ phần vàng bạc đá quý KING JADE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty cổ phần vàng bạc đá quý KING JADE
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiktok CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT YESBAG VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT YESBAG VN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH WINTOK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu CÔNG TY TNHH WINTOK
Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ THALICEDU làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ THALICEDU
3 - 6 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH INNO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH INNO VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH SIA GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 0 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH SIA GROUP
0.1 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH LANBENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH LANBENA
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH LIVESTREAM AGENCY DEPRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH LIVESTREAM AGENCY DEPRO
5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VẠN LINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VẠN LINH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiktok BIO-TECH COSMETICS COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận BIO-TECH COSMETICS COMPANY LIMITED
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tiktok Tập Đoàn Sen Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Tập Đoàn Sen Group
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tiktok Công Ty TNHH RECHIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH RECHIC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH LIVESTREAM AGENCY DEPRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH LIVESTREAM AGENCY DEPRO
5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiktok Công ty TNHH Việt Mỹ SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu Công ty TNHH Việt Mỹ SSU
6.6 - 7.7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CẢNH NGUYỆT VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CẢNH NGUYỆT VIỆT NAM
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH O-TECH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH O-TECH VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH GOODTIME MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH GOODTIME MEDIA
14 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH SONIC FUSION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH SONIC FUSION
15 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiktok Công Ty TNHH Dreamcos VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Dreamcos VINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH TRUE SMILE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH TRUE SMILE
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm