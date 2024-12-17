Tuyển Tiktok Công Ty TNHH Gobeyond làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiktok Tại Công Ty TNHH Gobeyond
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lavita Charm, Tòa B, 58 Đường số 1, Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Nghiên cứu xu hướng, tìm hiểu ý tưởng, thông tin ở Mỹ, phân tích thị trường về các mẫu POD tiềm năng để tạo ra ý tưởng bán hàng
Phối hợp với bộ phận designer để hoàn thiện thiết kế cho sản phẩm
Kết hợp team content để tạo ra video bán hàng
Kết hợp team content xây dựng kênh bán hàng trên TIKTOK shop
Quản lý và vận hành kênh và cửa hàng Tiktokshop US
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có Kinh nghiệm seller POD từ 6 tháng trở lên
Có trách nhiệm trong công việc, có thể gắn bó lâu dài
Trung thực, nhanh nhẹn, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến
Biết tiếng anh IELTS tương đương 6. hoặc TOIEC 550
Có laptop cá nhân
Tại Công Ty TNHH Gobeyond Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 7tr – 10tr + thưởng doanh thu
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định khi là nhân viên chính thức.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, khuyến khích mọi giải pháp/ sáng tạo mới phát triển công việc
Thưởng Lễ, Tết, lương tháng 13 và quà tặng các ngày trong năm
Review lương 2 lần/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Gobeyond
