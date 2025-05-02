Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CẢNH NGUYỆT VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 174/50 Lý Chính Thắng, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc

Quản lý, tối ưu vận hành gian hàng trên Shopee và TikTok Shop.

Xây dựng kế hoạch khuyến mãi, nâng điểm shop, tăng hiển thị và tỷ lệ chuyển đổi.

Nắm vững thuật toán và cơ chế hoạt động của từng sàn để đưa ra chiến lược phù hợp.

Chủ động xử lý các vấn đề phát sinh.

Theo dõi, tổng hợp số liệu, phân tích hiệu quả và đề xuất giải pháp tối ưu.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm vận hành sàn, từng đạt thành tích tăng trưởng rõ rệt cho shop.

Ưu tiên ứng viên biết tiếng Trung, có kỹ năng quản lý team nhỏ hoặc từng làm việc với KOC/KOL.

Am hiểu thuật toán, cơ chế ranking, xử lý vi phạm và tối ưu sản phẩm.

Khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực cao và xử lý công việc đa nhiệm.

Tư duy logic, có tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và chính kiến rõ ràng.

Quyền Lợi

Lương cứng từ 20 triệu+/tháng, có thể thỏa thuận theo năng lực.

Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13.

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, các chế độ theo quy định.

Môi trường làm việc minh bạch, cơ hội phát triển lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển

