Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CẢNH NGUYỆT VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CẢNH NGUYỆT VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 02/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/06/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CẢNH NGUYỆT VIỆT NAM

Tiktok

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiktok Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CẢNH NGUYỆT VIỆT NAM

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 174/50 Lý Chính Thắng, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Quản lý, tối ưu vận hành gian hàng trên Shopee và TikTok Shop.
Xây dựng kế hoạch khuyến mãi, nâng điểm shop, tăng hiển thị và tỷ lệ chuyển đổi.
Nắm vững thuật toán và cơ chế hoạt động của từng sàn để đưa ra chiến lược phù hợp.
Chủ động xử lý các vấn đề phát sinh.
Theo dõi, tổng hợp số liệu, phân tích hiệu quả và đề xuất giải pháp tối ưu.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm vận hành sàn, từng đạt thành tích tăng trưởng rõ rệt cho shop.
Ưu tiên ứng viên biết tiếng Trung, có kỹ năng quản lý team nhỏ hoặc từng làm việc với KOC/KOL.
Am hiểu thuật toán, cơ chế ranking, xử lý vi phạm và tối ưu sản phẩm.
Khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực cao và xử lý công việc đa nhiệm.
Tư duy logic, có tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và chính kiến rõ ràng.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CẢNH NGUYỆT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 20 triệu+/tháng, có thể thỏa thuận theo năng lực.
Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13.
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, các chế độ theo quy định.
Môi trường làm việc minh bạch, cơ hội phát triển lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CẢNH NGUYỆT VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CẢNH NGUYỆT VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CẢNH NGUYỆT VIỆT NAM

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 174/50, đường Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

