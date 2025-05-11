Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH SONIC FUSION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu

CÔNG TY TNHH SONIC FUSION
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/06/2025
CÔNG TY TNHH SONIC FUSION

Tiktok

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiktok Tại CÔNG TY TNHH SONIC FUSION

Mức lương
15 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 44 đường số 8, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

Dẫn chương trình, hỗ trợ talents giao lưu và tương tác với users trên livestream (không cần show mặt)
Duy trì sự tương tác với khán giả, tạo không khí sôi động, hấp dẫn cho người xem

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp tiếng Anh tốt, linh hoạt trong xử lý tình huống.
Giao tiếp tiếng Anh tốt
Yêu thích và có hiểu biết về TikTok Live, biết cách xây dựng nội dung thu hút và tương tác hiệu quả với người xem.
Yêu thích và có hiểu biết về TikTok Live
Tư duy sáng tạo, chủ động đề xuất ý tưởng mới.
Tư duy sáng tạo
Tự tin, hoạt bát, không ngại thể hiện bản thân trước ống kính.
Tự tin, hoạt bát
Có kinh nghiệm livestream là một lợi thế lớn, nhưng chưa có kinh nghiệm vẫn được đào tạo nếu bạn có thái độ cầu tiến và nhiệt huyết.
Có kinh nghiệm livestream là một lợi thế lớn

Tại CÔNG TY TNHH SONIC FUSION Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 15.000.000 VND + Hoa hồng cao.
Tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của nhà nước.
Cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động. Các hoạt động team building được tổ chức thường xuyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SONIC FUSION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SONIC FUSION

CÔNG TY TNHH SONIC FUSION

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 44 Đường số 8, Khu Dân Cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

