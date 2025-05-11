Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH SONIC FUSION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 44 đường số 8, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

Dẫn chương trình, hỗ trợ talents giao lưu và tương tác với users trên livestream (không cần show mặt)

Duy trì sự tương tác với khán giả, tạo không khí sôi động, hấp dẫn cho người xem

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp tiếng Anh tốt, linh hoạt trong xử lý tình huống.

Yêu thích và có hiểu biết về TikTok Live, biết cách xây dựng nội dung thu hút và tương tác hiệu quả với người xem.

Tư duy sáng tạo, chủ động đề xuất ý tưởng mới.

Tự tin, hoạt bát, không ngại thể hiện bản thân trước ống kính.

Có kinh nghiệm livestream là một lợi thế lớn, nhưng chưa có kinh nghiệm vẫn được đào tạo nếu bạn có thái độ cầu tiến và nhiệt huyết.

Tại CÔNG TY TNHH SONIC FUSION Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 15.000.000 VND + Hoa hồng cao.

Tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của nhà nước.

Cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động. Các hoạt động team building được tổ chức thường xuyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SONIC FUSION

