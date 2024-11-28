Tuyển Trade Marketing Công ty TNHH BTASKEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Tuyển Trade Marketing Công ty TNHH BTASKEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Công ty TNHH BTASKEE
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Công ty TNHH BTASKEE

Trade Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trade Marketing Tại Công ty TNHH BTASKEE

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Trần Não

- An Khánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Thiết kế và triển khai các chiến lược trade marketing để quảng bá ứng dụng di động và tăng cường sự tương tác của người dùng;
Hợp tác với các đối tác và nhà cung cấp để tạo ra các chiến dịch marketing chung nhằm nâng cao sự hiện diện của thương hiệu và thu hút người dùng;
Tiến hành nghiên cứu thị trường để xác định xu hướng, cơ hội và tình hình cạnh tranh, cung cấp thông tin để định hình các chiến lược marketing;
Phát triển và thực hiện các hoạt động và tài liệu khuyến mại cho các đối tác chính, đảm bảo phù hợp với các mục tiêu marketing tổng thể;
Cung cấp cho đội ngũ bán hàng các công cụ, tài liệu và đào tạo cần thiết để quảng bá hiệu quả ứng dụng di động và dịch vụ của chúng tôi;
Theo dõi và phân tích hiệu quả của các sáng kiến trade marketing, sử dụng dữ liệu để tối ưu hóa các chiến dịch trong tương lai;
Làm việc chặt chẽ với các đội ngũ sản phẩm, marketing và dịch vụ khách hàng để đảm bảo cách tiếp cận thương hiệu và trải nghiệm người dùng đồng nhất;
Thực hiện những yêu cầu khác từ cấp quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong trade marketing hoặc vai trò tương tự, ưu tiên trong ngành công nghệ hoặc ứng dụng di động;
Kỹ năng giao tiếp và quan hệ tốt để xây dựng mối quan hệ với các đối tác và các đội ngũ nội bộ;
Tư duy sáng tạo với niềm đam mê phát triển các chiến lược marketing đổi mới;
Thành thạo các công cụ và nền tảng marketing, bao gồm truyền thông xã hội và marketing qua email.

Tại Công ty TNHH BTASKEE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo kinh nghiệm và năng lực;
Thưởng theo hiệu suất hàng năm;
Đánh giá hiệu suất hai lần một năm;
Gói chăm sóc sức khỏe cao cấp cho tất cả nhân viên;
Bảo hiểm xã hội, y tế & thất nghiệp;
Ngày nghỉ phép hàng năm: 12 ngày/năm;
Làm việc tại nhà: 3 ngày/tháng;
Du lịch công ty, xây dựng nhóm;
Quyền lợi ưu đãi: Nhận 10 giờ/tháng dịch vụ vệ sinh tại nhà thông qua bTaskee, giúp bạn ưu tiên thư giãn và chăm sóc bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH BTASKEE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH BTASKEE

Công ty TNHH BTASKEE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 20 Hẻm 284/25 Lý Thường Kiệt, Phường 14

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

