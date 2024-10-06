Tuyển Điện tử viễn thông Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 162/12 Bình Lợi, P13, Bình Thạnh

- Tham gia triển khai, hỗ trợ kỹ thuật các dự án của ELCOM: thực hiện lắp đặt, cấu hình, tích hợp và chạy thử thiết bị hệ thống

- Tìm hiểu về thiết bị, sản phẩm triển khai và hướng dẫn hỗ trợ khách hàng sử dụng sản phẩm.

- Theo dõi, quản lý, đảm bảo vận hành của hệ thống sau khi triển khai.

- Hỗ trợ kỹ thuật, xử lý sự cố và lập phương án chi tiết bảo hành, sửa chữa thiết bị cho khách hàng.

Yêu cầu Bằng cấp/Chuyên môn

- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Điện tử - Viễn thông, CNTT hoặc tương đương

- Cài đặt cấu hình OS: MS, Ubuntu, Centos...

- Cài đặt, cấu hình các thiết bị mạng: server, router, SW, FW...

- Có kinh nghiệm làm về triển khai sản phẩm dịch vụ CNTT, điện tử viễn thông

Yêu cầu kỹ năng

- Đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành

- Khả năng làm việc nhóm

- Khả năng phân tích lỗi, xử lý sự cố tốt

- Chịu áp lực cao trong công việc

- Có sức khỏe tốt và có khả năng đi công tác xa.

Tại Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh (thoả thuận theo đúng năng lực)

- Cơ chế thăng tiến theo lộ trình hoặc theo đánh giá năng lực, hiệu quả công việc.

- Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng hiệu quả kinh doanh

- Hỗ trợ ăn trưa

- Quà tặng sinh nhật cá nhân, sinh nhật công ty, các dịp lễ Tết.

- Du lịch, nghỉ mát, teambuilding hàng năm (tối thiểu 2 lần/năm).

- Văn phòng rộng rãi, thoáng mát, trang thiết bị tiện nghi, hiện đại

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, chế độ BHXH, BHYT, BHTH đầy đủ theo luật lao động

- Chế độ Bảo hiểm ELCOM care chăm sóc sức khỏe vượt trội hơn BHXH

Địa điểm làm việc: 162/12 Bình Lợi, P13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom

