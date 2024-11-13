Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Tĩnh:

- Hà Tĩnh

- Quảng Bình

- Phú Yên ...và 4 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Lập kế hoạch kinh doanh, giới thiệu và cung cấp sản phẩm Đông nam dược, Thực phẩm bổ sung, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe của công ty đến với tất cả nhà thuốc, phòng khám & bệnh viện tư ... trong khu vực được giao.
- Khai thác & duy trì và phát triển mối quan khách hàng mới nhằm tăng doanh số và độ phủ thị trường theo yêu cầu tăng trưởng của công ty.
- Giới thiệu chương trình khuyến mãi tới khách hàng, chăm sóc và đề xuất các giải pháp thắt chặt mối quan hệ.
- Hoàn thành tốt nhất chỉ tiêu doanh số, độ bao phủ, sản phẩm, ... được giao.
- Đề xuất các chương trình bán hàng mới nhằm đáp ứng nhu cầu khu vực.
- Hỗ trợ bộ phận marketing triển khai các chương trình: hội nghị KH, các chương trình marketing, xúc tiến bán hàng khi có yêu cầu.
- Báo cáo doanh số, cập nhật danh sách khách hàng theo tuần.
- Báo cáo về các than phiền, khiếu nại của khách hàng.
- Báo cáo về thông tin đối thủ cạnh tranh (nếu có)

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp Dược hoặc các ngành liên quan.
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm TDV, ưu tiên nhóm hàng đông dược, TPBS, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
- Thông thạo địa bàn.
- Tự tin, giao tiếp tốt, có khả năng xây dựng mối quan hệ với khách hàng.
- Có kỹ năng quản lý thời gian và giải quyết vấn đề.
- Siêng năng, trung thực.
- Có sẵn khách hàng là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình từ 8-15 triệu/1 tháng
Thưởng lễ tết, 30/4, 1/5, 2/9, 1/6,...
12 ngày phép năm, BHXH đầy đủ
Các chế độ khác theo quy định của pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC

CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 62/36 Trương Công Định, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

