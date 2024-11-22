Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ VIỄN ĐÔNG VIỆT NAM làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ VIỄN ĐÔNG VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ VIỄN ĐÔNG VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Thuận:

- Lâm Đồng

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhiệm vụ và trách nhiệm chính:
Thường xuyên thăm viếng các bác sĩ giới thiệu bệnh và bác sĩ hợp tác ở các khu vực và chuyên khoa được phân bổ
Cung cấp thông tin cần thiết về các chuyên khoa, dịch vụ của Bệnh viện FV đến các bác sĩ hợp tác
Xây dựng mối quan hệ tốt với bác sĩ hợp tác để mời hợp tác với Bệnh viện FV
Hỗ trợ các bác sĩ trong quá trình làm việc với FV
Chịu trách nhiệm về doanh số được giao theo Tháng/ Quý/ Năm
Báo cáo và họp mỗi ngày cùng Trưởng nhóm và Trưởng Phòng
Hợp tác với các phòng ban khác để thực hiện các hoạt động tiếp thị
Đạt doanh số cá nhân được phân bổ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đai học Dược
Kinh nghiệm: từng làm việc trong lĩnh vực Dược
Giao tiếp và mối quan hệ tốt với các bác sĩ
Có thể thường xuyên đi công tác, thăm viếng khách hàng/ bác sĩ
Phong thái làm việc chín chắn, có tinh thần đồng đội
Siêng năng và luôn sẵn sàng xử lý những công việc nhiều thách thức
Thông thạo các ứng dụng tin học của Microsoft (Word, Excel, PPT)

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ VIỄN ĐÔNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Bảo Việt
Chế độ chăm sóc sức khỏe và các ưu đãi của FV Hospital dành cho CBNV
Ngày nghỉ phép: 16 ngày/ năm
Lương tương xứng với năng lực
Được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ từ cơ bản đến nâng cao
Thưởng thành tích

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ VIỄN ĐÔNG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 6 Nguyễn Lương Bằng, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

