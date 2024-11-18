Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam) làm việc tại Đồng Tháp thu nhập 7 - 25 Triệu

Mức lương 7 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Tháp: Ô Môn

Mô Tả Công Việc Trình dược viên

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 (Từ 8h30-18h) , thời gian linh hoạt . Nghỉ thứ 7, chủ nhật .

Tiếp cận, giới thiệu và tư vấn về các sản phẩm thực phẩm chức năng, chăm sóc sức khỏe của công ty cho chuyên viên y tế tại các địa bàn được phân công

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng để thúc đẩy việc kê đơn và sử dụng sản phẩm của công ty

Thực hiện các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm như tổ chức hội thảo, điểm CME, tài trợ các sự kiện y tế

Thu thập thông tin thị trường, theo dõi hoạt động của đối thủ cạnh tranh và báo cáo cho quản lý

Lập kế hoạch làm việc, báo cáo định kỳ và đề xuất các giải pháp để cải thiện hiệu quả công việc

Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quy trình nội bộ của công ty trong hoạt động quảng bá sản phẩm

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt

Khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

Chịu được áp lực công việc cao, sẵn sàng di chuyển trong khu vực được phân công

Thái độ tích cực, nhiệt tình và ham học hỏi

Ứng viên có hiểu biết về thị trường dược phẩm và mạng lưới y tế tại địa bàn ứng tuyển => LÀ 1 LỢI THẾ

Tại Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập sẽ được thỏa thuận theo năng lực và được trao đổi kỹ trong quá trình phỏng vấn

Thưởng theo hiệu quả công việc và doanh số

Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm và kỹ năng bán hàng

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty như du lịch, khám sức khỏe định kỳ, teambuilding...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam)

