Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam) làm việc tại Đồng Tháp thu nhập 7 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam)
- Đồng Tháp: Ô Môn
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 7 - 25 Triệu
Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 (Từ 8h30-18h) , thời gian linh hoạt . Nghỉ thứ 7, chủ nhật .
Tiếp cận, giới thiệu và tư vấn về các sản phẩm thực phẩm chức năng, chăm sóc sức khỏe của công ty cho chuyên viên y tế tại các địa bàn được phân công
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng để thúc đẩy việc kê đơn và sử dụng sản phẩm của công ty
Thực hiện các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm như tổ chức hội thảo, điểm CME, tài trợ các sự kiện y tế
Thu thập thông tin thị trường, theo dõi hoạt động của đối thủ cạnh tranh và báo cáo cho quản lý
Lập kế hoạch làm việc, báo cáo định kỳ và đề xuất các giải pháp để cải thiện hiệu quả công việc
Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quy trình nội bộ của công ty trong hoạt động quảng bá sản phẩm
Với Mức Lương 7 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt
Khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Chịu được áp lực công việc cao, sẵn sàng di chuyển trong khu vực được phân công
Thái độ tích cực, nhiệt tình và ham học hỏi
Ứng viên có hiểu biết về thị trường dược phẩm và mạng lưới y tế tại địa bàn ứng tuyển => LÀ 1 LỢI THẾ
Tại Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng theo hiệu quả công việc và doanh số
Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm và kỹ năng bán hàng
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty như du lịch, khám sức khỏe định kỳ, teambuilding...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
