Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH MEDICARE VIỆT NAM làm việc tại Tiền Giang thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Tiền Giang:
- Tiền Giang
- Vĩnh Long
- Đồng Tháp
- Gia Lai
- Hồ Chí Minh, Thành phố Vĩnh Long
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Nhận địa bàn phụ trách: chăm sóc khách hàng hiện có và mở mới thêm điểm bán
Nhận KPI doanh số từ QLBH, phối hợp thực hiện theo kế hoạch để đạt được KPI doanh số
Lên đơn hàng, chốt số liệu bán hàng cùng QLBH
Các công việc khác theo sự phân công của QLBH
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Ưu tiên có kinh nghiệm Trình dược viên kinh nghiệm từ dưới 1 năm
Chịu khó, kiên trì, quyết tâm
Tinh thần cầu tiến, ham học hỏi
Tại CÔNG TY TNHH MEDICARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương CB + % Doanh số + Thưởng => Tổng thu nhập 15 triệu đến 25 triệu +++
Được cấp phát đồng phục, thẻ tên, balo
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Các ngày nghỉ Lễ - Tết - Phép - các ngày nghỉ hưởng nguyên lương cao hơn quy định.
Thưởng các ngày Lễ, Tết,...
Qùa tặng sinh nhật, tết thiếu nhi, tết trung thu, học sinh giỏi,...và nhiều chế độ thưởng độc quyền.
Tham gia sinh nhật tháng, dã ngoại theo quý, du lịch hè.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDICARE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
