Tuyển Trợ giảng Đại học CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Đại học CMC
Ngày đăng tuyển: 08/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/02/2025
Đại học CMC

Trợ giảng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng Tại Đại học CMC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 84C Nguyễn Thanh Bình, Hà Đông, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Mô tả công việc
• Nhiệm vụ giảng dạy: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và tham gia giảng dạy các học phần thuộc nhóm:
• Nhóm 1 - Đồ họa 3D (Nhóm ưu tiên): Đồ họa chuyển động, Đồ họa hoạt hình (3D), Tạo hình nhân vật, Tạo hình bối cảnh, Thiết kế âm thanh
• Nhóm 2 - Đồ họa 2D: Thiết kế sách, Thiết kế bao bì, Nhận diện thương hiệu, Thiết kế logo, Thiết kế web/app, Đồ họa không gian, Triển lãm, Thiết kế tĩnh
• Nhóm 3 - Nhóm mỹ thuật cơ bản: Hình họa, màu sắc, luật xa gần, giải phẫu tạo hình, các môn tin học, Wacom
• Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, triển lãm (của Hội đồng nghệ thuật quốc gia) theo quy định của nhà trường
• Tham gia các hoạt động phát triển chuyên môn khác: Xây dựng, chỉnh sửa đề cương học phần, cố vấn học tập, hướng dẫn sinh viên, coi thi, chấm thi, tham gia quảng bá tuyển sinh cho khoa,…

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2. Yêu cầu
● Bằng cấp:
○ Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên các chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Digital Art & Design, Multimedia, Mỹ thuật ứng dụng, phim hoạt hình hoặc các chuyên ngành tương đương.

Tại Đại học CMC Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Đại học CMC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Đại học CMC

Đại học CMC

Địa điểm: Phương Huyền - Chuyên viên Tuyển dụng

