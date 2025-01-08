Tuyển Trợ giảng Đại học CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Mô tả công việc

• Nhiệm vụ giảng dạy: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và tham gia giảng dạy các học phần thuộc nhóm:

• Nhóm 1 - Đồ họa 3D (Nhóm ưu tiên): Đồ họa chuyển động, Đồ họa hoạt hình (3D), Tạo hình nhân vật, Tạo hình bối cảnh, Thiết kế âm thanh

• Nhóm 2 - Đồ họa 2D: Thiết kế sách, Thiết kế bao bì, Nhận diện thương hiệu, Thiết kế logo, Thiết kế web/app, Đồ họa không gian, Triển lãm, Thiết kế tĩnh

• Nhóm 3 - Nhóm mỹ thuật cơ bản: Hình họa, màu sắc, luật xa gần, giải phẫu tạo hình, các môn tin học, Wacom

• Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, triển lãm (của Hội đồng nghệ thuật quốc gia) theo quy định của nhà trường

• Tham gia các hoạt động phát triển chuyên môn khác: Xây dựng, chỉnh sửa đề cương học phần, cố vấn học tập, hướng dẫn sinh viên, coi thi, chấm thi, tham gia quảng bá tuyển sinh cho khoa,…