Tuyển Trợ lý giám đốc Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 USD

Navigos Search
Ngày đăng tuyển: 28/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/04/2025
Navigos Search

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Navigos Search

Mức lương
1 - 2 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 1 - 2 USD

• Là đầu mối thực hiện các hoạt động ngoại giao, kết nối và duy trì quan hệ với khách hàng, đối tác trong và ngoài nước.
• Đại diện công ty trong các buổi làm việc, tiếp xúc với các cơ quan nhà nước, tổ chức chính phủ, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan.
• Hỗ trợ Giám đốc Dự án (COO) trong công việc điều phối dự án, tổ chức lịch trình, họp và làm việc với đối tác.
• Tham gia các chuyến công tác trong và ngoài nước (chủ yếu tại khu vực Hà Nội và Hàn Quốc).
• Phối hợp với các bộ phận nội bộ để đảm bảo hoạt động dự án diễn ra hiệu quả và đúng tiến độ.
• Các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc Dự án.

Với Mức Lương 1 - 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính: Nam
• Độ tuổi: Từ 30 – 40
• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Kinh doanh, Thương mại hoặc các ngành liên quan.
• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing, Sales hoặc Trợ lý cấp cao.
• Ưu tiên ứng viên thành thạo tiếng Hàn (nghe – nói – đọc – viết), có thể làm việc trực tiếp với đối tác Hàn Quốc.
• Kỹ năng giao tiếp tốt, chuyên nghiệp trong xử lý công việc đối ngoại và làm việc với cơ quan nhà nước.
• Có khả năng sắp xếp công việc độc lập, xử lý tình huống linh hoạt, chịu được áp lực cao.
• Sẵn sàng đi công tác thường xuyên (trong nước và quốc tế).

Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì

Liên Hệ Công Ty

Navigos Search

Navigos Search

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: E.town Central, 11 Doan Van Bo Str, District 4, Ho Chi Minh city

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

