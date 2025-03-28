Tuyển Trợ lý giám đốc Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 USD

Mức lương 1 - 2 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 1 - 2 USD

• Là đầu mối thực hiện các hoạt động ngoại giao, kết nối và duy trì quan hệ với khách hàng, đối tác trong và ngoài nước.

• Đại diện công ty trong các buổi làm việc, tiếp xúc với các cơ quan nhà nước, tổ chức chính phủ, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan.

• Hỗ trợ Giám đốc Dự án (COO) trong công việc điều phối dự án, tổ chức lịch trình, họp và làm việc với đối tác.

• Tham gia các chuyến công tác trong và ngoài nước (chủ yếu tại khu vực Hà Nội và Hàn Quốc).

• Phối hợp với các bộ phận nội bộ để đảm bảo hoạt động dự án diễn ra hiệu quả và đúng tiến độ.

• Các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc Dự án.

Với Mức Lương 1 - 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính: Nam

• Độ tuổi: Từ 30 – 40

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Kinh doanh, Thương mại hoặc các ngành liên quan.

• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing, Sales hoặc Trợ lý cấp cao.

• Ưu tiên ứng viên thành thạo tiếng Hàn (nghe – nói – đọc – viết), có thể làm việc trực tiếp với đối tác Hàn Quốc.

• Kỹ năng giao tiếp tốt, chuyên nghiệp trong xử lý công việc đối ngoại và làm việc với cơ quan nhà nước.

• Có khả năng sắp xếp công việc độc lập, xử lý tình huống linh hoạt, chịu được áp lực cao.

• Sẵn sàng đi công tác thường xuyên (trong nước và quốc tế).

Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search

