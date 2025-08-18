Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHỰA TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHỰA TOÀN CẦU
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 10, Đường Đ3, KDC Centuria, Vườn Lài, An Phú Đông, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận
- Hỗ trợ Giám đốc quản lý, điều phối công việc hàng ngày.
- Phiên dịch, dịch thuật trong họp, email, tài liệu.
- Soạn thảo hợp đồng, hồ sơ, báo cáo.
- Hỗ trợ làm việc với khách hàng, đối tác trong và ngoài nước.
- Các công việc phát sinh khác, ko ngại khó khăn, áp lực
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo Tiếng Anh business, ưu tiên biết thêm Tiếng Nhật business (biết cả 2 là lợi thế).
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Xuất nhập khẩu (XNK), Kinh doanh hoặc tốt nghiệp Ngoại Thương, XNK
Chấp nhận sinh viên mới ra trường Ngoại Thương, XNK – sẽ được hướng dẫn và đào tạo thêm.
Năng động, cầu tiến, không ngại khó khăn, sẵn sàng học hỏi.
Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHỰA TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì
Nghỉ lễ, Tết theo quy định nhà nước; thưởng lễ, tết, du lịch hàng năm,...
Đóng Bảo hiểm đầy đủ theo quy định Nhà nước sau thời gian thử việc
Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00 – Thứ Hai đến Thứ Bảy
Thứ Bảy làm việc từ 08h00 đến 12h00
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NHỰA TOÀN CẦU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
