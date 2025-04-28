Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: 192 Nguyễn Tất Thành, TP Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc

Hỗ trợ Giám Đốc trong các hoạt động của công ty.

Theo dõi, phân tích, đánh giá, giám sát và tổng hợp báo cáo lại kết quả thực hiện cho Giám đốc điều hành

Phối hợp với các phòng ban, đơn vị để nắm vững, triển khai tốt công việc theo chỉ đạo của Giám đốc điều hành và báo cáo lại kết quả nội dung công việc;

Thay mặt Giám đốc truyền đạt thông tin, chỉ đạo tới các phòng ban liên quan.

Chuẩn bị và soạn thảo báo cáo, tài liệu, và các văn bản cần thiết.

Sắp xếp lịch làm việc, lên lịch họp, tổ chức và tham dự các cuộc họp, ghi biên bản cuộc họp.

Theo dõi và đôn đốc tiến độ công việc từ các phòng ban để đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch.

Các công việc khác trong phạm vi liên quan

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các chuyên ngành

Thành thạo kỹ năng soạn thảo và xử lý báo cáo. Các công cụ phân tích dữ liệu và trình bày

Kỹ năng giao tiếp và tương tác tốt

Khả năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc khoa học.

Kỹ năng phân tích, tổng hợp, và xử lý thông tin tốt.

Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương tự

Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, ổn định

Chế độ bảo hiểm sức khỏe toàn diện

Môi trường làm việc chuyên nghiệp. Top đầu ngành bán lẻ Việt Nam

Du lịch hàng năm

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company

