Tuyển Trợ lý giám đốc CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NÔNG VIỆT PHÁT làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: 169 Tỉnh Lộ 5, Cư Ê Bur, Buôn Ma Thuột, TP Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Giúp việc, tham mưu cho Giám Đốc (GĐ): Xây dựng chiến lược phát triển công ty; xác lập các mục tiêu thực hiện cho mỗi giai đoạn chiến lược; thiết lập và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; phân bổ nguồn lực của công ty theo đối tượng và mục tiêu chiến lược.

- Ghi nhận các công việc Giám Đốc đang triển khai cho các Bộ Phận – Phòng Ban, theo dõi tiến độ thực hiện công việc, tổng hợp và báo cáo GĐ kết quả định kỳ và khi có yêu cầu của GĐ.

- Soạn thảo: Văn bản, hợp đồng, công văn, quy trình, quy định,... theo chỉ đạo của Giám Đốc.

- Truyền tải, phân bổ và hướng dẫn các thông tin liên quan đến: Quyết định, chỉ đạo, quy định, .... của Giám Đốc đến các Bộ phận – Phòng Ban hoặc nhân sự công ty theo yêu cầu của Giám Đốc.

- Tiếp nhận, tổng hợp và phân tích báo cáo từ các bộ phận phòng ban. Báo cáo và tham mưu Giám Đốc việc xử lý các vấn đề tồn đọng khó khăn kịp thời.

- Trực triếp giúp việc Giám Đốc trong việc quản lý điều hành đến các phòng ban. Thay mặt hoặc đại diện (theo phạm vi ủy quyền của Giám Đốc) công tác kiểm tra - kiểm soát về tính tuân thủ quy trình quy định và nội quy lao động.

- Hỗ trợ trực tiếp: BP Kinh doanh, BP Kỹ Thuật, các bộ phận - phòng ban và các công việc khác khi Giám Đốc yêu cầu.

- Đề xuất các giải pháp thực hiện và giúp việc cho Giám Đốc trong các quan hệ đối nội, đối ngoại của Công Ty.

- Chuẩn bị tư liệu, tài liệu, nội dung; tham dự các cuộc họp trong và ngoài công ty theo yêu cầu của GĐ.

- Theo dõi tình hình hoạt động của thị trường, tình hình sản xuất, kinh doanh, tài chính, nhân sự của công ty thông qua việc thu thập, tổng hợp, phân tích các thông tin cần thiết để tham mưu cho Giám Đốc cách thức và phương pháp quản trị hiệu quả.

- Nhận diện và báo cáo GĐ các điểm không phù hợp phát hiện được trong quá trình thực hiện công việc của các bộ phận phòng ban, kèm theo đề xuất các giải pháp để giải quyết nhằm ngăn ngừa kịp thời các rủi ro và nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra.

- Trực tiếp hoặc gián tiếp nắm bắt, thu thập thông tin có liên quan đến; khách hàng, đối thủ, hành lang pháp lý sản phẩm hoặc đối tác liên quan khác báo cáo kịp thời.

- Thưc hiện các công việc khác khi Giám Đốc công ty yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thực hiện kế hoạch tuần, báo cáo tuần.

- Thực hiện đúng và đủ các công việc được mô tả.

- Chịu trách nhiệm lưu trữ lài liệu, số liệu, thông tin đã và đang theo dõi.

- Tuyệt đối không được để lộ bí mật, chính sách của công ty.

- Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của GĐ công ty.

- Soạn thảo các văn bản, giấy tờ liên quan công việc theo biểu mẫu công ty.

- Hướng dẫn công việc cho nhân viên mới nhận nhiệm vụ khi cần thiết.

- Phối hợp với các nhân viên, bộ phận khác tùy theo yêu cầu mỗi công việc

- Tham gia các cuộc họp với Ban GĐ công ty khi được yêu cầu.

- Tham mưu, đề xuất các phương hướng giải quyết công việc tốt nhất theo thực tế với Ban GĐ Công ty.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NÔNG VIỆT PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN...

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được đào tạo

Lương thỏa thuận sau khi trao đổi công việc

Nhận việc ngay sau khi phỏng vấn đạt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NÔNG VIỆT PHÁT

