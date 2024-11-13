Tuyển Kiểm toán viên CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2 Triệu

Mức lương Từ 2 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 444A - 446 Cách Mạng Tháng 8, P.11, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kiểm toán viên Với Mức Lương Từ 2 Triệu

Hỗ trợ các nhóm kiểm toán trong việc cung cấp dịch vụ kiểm toán đến khách hàng;

Phụ trách chính một số phần hành kiểm toán theo sự phận công công việc của các trưởng nhóm;

Thực hiện phân tích, kiểm tra các tài liệu kiểm toán;

Chuẩn bị Báo cáo tài chính và tài liệu hỗ trợ ý kiến kiểm toán;

Thu thập và kiểm tra bằng chứng để đảm bảo kết luận kiểm toán đã có đầy đủ tài liệu dẫn chứng trong hồ sơ kiểm toán.

Hỗ trợ nhân viên chính thức thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong hợp đồng dịch vụ, bao gồm việc kiểm toán tại văn phòng khách hàng.

Tuơng tác với tất cả những bên để đạt hoàn toàn hiểu được việc kinh doanh của khách hàng.;

Xem xét và đảm bảo thông tin về kết luận kiểm toán được lưu trữ toàn bộ trong dữ liệu

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm 3, 4 hoặc tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán/ Kiểm toán;

Sử dụng thành thạo Tiếng Anh là một lợi thế;

Thông thạo máy tính và ứng dụng Microsoft Office;

Kỹ năng làm việc đồng đội và khả năng tổ chức tốt;

Chủ động, tự tin, tận tâm, nhiệt huyết và luôn nỗ lực, trau dồi, học hỏi;

Có thái độ tích cực và nhiệt tình khi thực hiện nhiệm vụ;

Thường xuyên cập nhật kiến thức về thuế, kế toán và các quy định khác của Nhà nước

Khả năng làm việc dưới áp lực cao và kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả.

Bảng điểm của trường đang theo học.

Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

Trở thành một thành viên của nhóm kiểm toán và làm việc trực tiếp với khách hàng của VTAC. Điều này giúp bạn thu được không chỉ là kỹ năng thực hành kiểm toán trong thực tế mà bao gồm cả những hiểu biết về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm và quy trình làm việc trong Công ty kiểm toán.

Được VTAC hỗ trợ trong quá trình thực tập để bạn phát huy được hết các tiềm năng của chính mình.

Được VTAC hỗ trợ tài chính trong quá trình thực tập. (Lương hỗ trợ từ 2 triệu +++)

VTAC sẽ giúp bạn nâng cao tầm nhìn, tinh thần trách nhiệm, quan điểm cá nhân, năng lượng và sự nhiệt tình của các bạn....

Bạn sẽ có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ và năng động như VTAC.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT TÍN

