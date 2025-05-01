Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT GIẢI TRÍ TOPMUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: NX - LP - 122 Manhattan Glory, Vinhomes Grand Park, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Theo dõi và phân tích số liệu bán hàng (ngày/tuần/tháng) để team sales luôn “bắt trend” đúng lúc.

Phối hợp với team sales để đạt ≥90% mục tiêu doanh số, không để ai “lạc nhịp” nhé!

Làm báo cáo “xịn sò” hàng tuần/tháng, kèm 1 đề xuất cải tiến để doanh số “bùng nổ”.

Lên lịch và tổ chức các buổi đào tạo siêu chất cho idol (online/offline), từ kỹ năng livestream đến cách “câu” tương tác.

Chuẩn bị slide, tài liệu “đỉnh của chóp”, gửi trước 24 giờ để idol sẵn sàng “lên sóng”.

Thu thập phản hồi từ ≥90% idol, đánh giá xem buổi đào tạo có “cháy” không, rồi đề xuất ý tưởng mới để idol càng ngày càng “hot”.

Hướng dẫn quy trình làm việc cho nhân viên mới trong 2 tuần đầu, giúp họ “bắt nhịp” nhanh như một pro.

Trả lời mọi thắc mắc của “lính mới” trong vòng 24 giờ, không để ai “lạc lõng” nhé!

Đánh giá hòa nhập sau 1 tháng, đảm bảo ≥90% nhân viên mới “chill” với công việc, và đề xuất hỗ trợ nếu cần.

Phối hợp với các phòng ban (kế toán, marketing) để mọi thứ “chạy mượt” – từ xử lý đơn hàng đến chiến dịch quảng bá cho idol.

Tham gia họp liên phòng ban, ghi chú nhanh, và đảm bảo thông tin luôn “sync” đúng kiểu Gen Z!

Quản lý thông tin nhạy cảm (doanh số, kế hoạch đào tạo, dữ liệu idol) với độ bảo mật 100%.

Cam kết không để “rò rỉ” bất kỳ thông tin nào, đặc biệt trong các cuộc họp quan trọng.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing, hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm Sales Admin, hỗ trợ bán hàng, hoặc đào tạo nội bộ.

Từng làm việc với team sales hoặc quản lý idol, am hiểu về TikTok là điểm cộng “to đùng”!

Có kinh nghiệm sử dụng các hệ thống quản trị CRM như Base, Misa, Getfly….

Phân tích số liệu: Thành thạo Excel, Google Sheets để làm báo cáo “đỉnh cao”.

Tổ chức: Sắp xếp lịch đào tạo, hỗ trợ nhân sự mới “mượt như kẹo”.

Giao tiếp: Siêu “chill” khi làm việc với team sales, idol, và các phòng ban khác.

Sáng tạo: Đề xuất ý tưởng mới để idol “bắt trend” nhanh, doanh số tăng vèo vèo.

Tiếng Anh: Cơ bản thôi, đọc tài liệu hoặc trả lời email đơn giản là được.

Giới tính: Nữ. Độ tuổi từ 23-28 tuổi

Tư duy công việc: Chủ động, logic, xử lý đa nhiệm, chịu áp lực tốt, “bắt trend” nhanh.

Tác phong: Chuyên nghiệp, ngoại hình dễ nhìn, đam mê giải trí và hot trend TikTok.

Tính cách: Cẩn thận, tỉ mỉ, chủ động, và luôn sẵn sàng “bắt nhịp” nhanh.

Tại CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT GIẢI TRÍ TOPMUS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập = Lương cứng (10-12 triệu VND/tháng) + Lương KPI (3-5 triệu VND/tháng) + Thưởng hoa hồng + Thưởng nóng + Thưởng lễ/tết. Tổng thu nhập lên tới 20 triệu/tháng

Review lương: 3 tháng/lần, tăng 20-30% nếu hiệu suất “cháy” hết mình.

Bảo hiểm: BHXH, BHYT đầy đủ.

Đào tạo: Miễn phí khóa học CRM, Power BI, Excel nâng cao, và kỹ năng mềm.

Môi trường làm việc: Văn phòng “xịn sò” tại Vinhomes Grand Park, khu nghỉ ngơi, căn tin siêu chất, và túi ngủ riêng cho từng nhân sự.

Gắn kết: Team-building hoành tráng, du lịch công ty (1-2 lần/năm), minigame, “tâm sự cùng sếp”, gửi lời yêu qua loa nội bộ.

Sức khỏe: Tham gia các hoạt động thể thao do công ty tổ chức.

Hoạt động xã hội: Tham gia từ thiện, sự kiện nội bộ thú vị, lan tỏa năng lượng tích cực.

Năm 1: Thành thạo giám sát số liệu, đào tạo idol, và hỗ trợ nhân sự mới

Năm 2: Sales Admin cấp cao, cơ hội lên Senior Đào tạo, Vận hành Sales

Năm 3-4: Quản lý Cấp trung (Project Manager), lương lên đến 30-50 triệu/tháng.

Năm 5+: Quản lý Cấp cao, điều hành mảng kinh doanh hoặc quản lý Idol, chạm mốc thu nhập “9 chữ số”.

Được trang bị công cụ AI tiên tiến, tự do thử nghiệm ý tưởng mới, không sợ thất bại – nơi bạn tiên phong trong ngành giải trí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT GIẢI TRÍ TOPMUS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin