Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company
Ngày đăng tuyển: 02/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company

Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 5

- 7

- 9

- 11 Nội khu Hưng Gia 4, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phong, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Hồ sơ, thủ tục:
Quản lý booking của mô giới qua app
Soạn thảo hợp đồng, chính sách, các văn bản của Bộ phận Kinh doanh.
Cập nhật tình trạng sản phẩm, cập nhật giỏ hàng, book giỏ hàng, giải quyết những vấn đề liên quan đến sản phẩm.
Hoàn tất thủ tục đặt cọc, chuyển cọc, hỗ trợ nhân viên kinh doanh rà soát giỏ hàng và theo dõi tình trạng thanh toán của khách hàng, tiến hành các công tác đối chiếu phí, thanh toán phí từ Chủ đầu tư.
Hỗ trợ khách hàng ký kết hợp đồng mua bán, gửi thông tin khách hàng đến Chủ đầu tư, giải đáp thắc mắc khiếu nại của khách hàng.
Theo dõi, kiểm tra, báo cáo kết quả kinh doanh hàng ngày, tuần, tháng cho Trưởng Bộ phận và Phòng Kế toán.
Quản lý các đơn hàng đầu ra, đầu vào của dự án, lập bảng xác nhận chỉ tiêu doanh thu hàng tháng.
Tham gia các sự kiện mở bán, đặt chỗ, ...của các dự án.
Theo dõi, đối chiếu thu hồi công nợ từ Admin, Phòng Kế toán của Chủ đầu tư và Phòng Kế toán của Công ty, liên hệ với Chủ đầu tư để giải quyết các sự việc phát sinh.
2. Lập bảng tính giá sản phẩm để nhân viên kinh doanh dễ dàng tư vấn khách hàng.
3. Chủ động phối hợp bộ phận Marketing vẽ lay out từng căn trong giỏ hàng, mặt bằng tổng thể,... hỗ trợ thông tin để nhân viên kinh doanh dễ dàng tư vấn.
4. Tổ chức site tour, tham quan nhà mẫu, các buổi training dự án, Mini Event,....Phối hợp bộ phận Marketing tổ chức Big Event bán hàng.
5. Hỗ trợ giám đốc kinh doanh làm các file training, nghiên cứu thị trường,....
6. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Marketing, Quản lý bất động sản.
Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong đó có 1 năm kinh nghiệm tại các đơn vị bất động sản.
Am hiểu về các Dự án bất động sản trên thị trường.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia đầy đủ các chế độ phúc lợi theo luật: BHXH, BHYT, BHTN;....
Chăm sóc sức khỏe, du lịch hàng năm;
Thưởng các ngày lễ lớn trong năm, thưởng sinh nhật, tiền hiếu hỉ, …
Thưởng tháng 13 theo kết quả kinh doanh của Công ty, thưởng dự án
Thưởng cổ phiếu ESOP
Công ty cung cấp thiết bị làm việc
Công ty có chính sách OT, có công tác phí
Review lương 1 lần/ năm hoặc sớm hơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 5 - 7 - 9 - 11 Nội Khu Hưng Gia 4, P.Tân Phong, Q.7, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

