Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 5 - 7 - 9 - 11 Nội khu Hưng Gia 4, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phong, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc

1. Hồ sơ, thủ tục:

Quản lý booking của mô giới qua app

Soạn thảo hợp đồng, chính sách, các văn bản của Bộ phận Kinh doanh.

Cập nhật tình trạng sản phẩm, cập nhật giỏ hàng, book giỏ hàng, giải quyết những vấn đề liên quan đến sản phẩm.

Hoàn tất thủ tục đặt cọc, chuyển cọc, hỗ trợ nhân viên kinh doanh rà soát giỏ hàng và theo dõi tình trạng thanh toán của khách hàng, tiến hành các công tác đối chiếu phí, thanh toán phí từ Chủ đầu tư.

Hỗ trợ khách hàng ký kết hợp đồng mua bán, gửi thông tin khách hàng đến Chủ đầu tư, giải đáp thắc mắc khiếu nại của khách hàng.

Theo dõi, kiểm tra, báo cáo kết quả kinh doanh hàng ngày, tuần, tháng cho Trưởng Bộ phận và Phòng Kế toán.

Quản lý các đơn hàng đầu ra, đầu vào của dự án, lập bảng xác nhận chỉ tiêu doanh thu hàng tháng.

Tham gia các sự kiện mở bán, đặt chỗ, ...của các dự án.

Theo dõi, đối chiếu thu hồi công nợ từ Admin, Phòng Kế toán của Chủ đầu tư và Phòng Kế toán của Công ty, liên hệ với Chủ đầu tư để giải quyết các sự việc phát sinh.

2. Lập bảng tính giá sản phẩm để nhân viên kinh doanh dễ dàng tư vấn khách hàng.

3. Chủ động phối hợp bộ phận Marketing vẽ lay out từng căn trong giỏ hàng, mặt bằng tổng thể,... hỗ trợ thông tin để nhân viên kinh doanh dễ dàng tư vấn.

4. Tổ chức site tour, tham quan nhà mẫu, các buổi training dự án, Mini Event,....Phối hợp bộ phận Marketing tổ chức Big Event bán hàng.

5. Hỗ trợ giám đốc kinh doanh làm các file training, nghiên cứu thị trường,....

6. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Marketing, Quản lý bất động sản.

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong đó có 1 năm kinh nghiệm tại các đơn vị bất động sản.

Am hiểu về các Dự án bất động sản trên thị trường.

Phúc Lợi

Được tham gia đầy đủ các chế độ phúc lợi theo luật: BHXH, BHYT, BHTN;....

Chăm sóc sức khỏe, du lịch hàng năm;

Thưởng các ngày lễ lớn trong năm, thưởng sinh nhật, tiền hiếu hỉ, …

Thưởng tháng 13 theo kết quả kinh doanh của Công ty, thưởng dự án

Thưởng cổ phiếu ESOP

Công ty cung cấp thiết bị làm việc

Công ty có chính sách OT, có công tác phí

Review lương 1 lần/ năm hoặc sớm hơn

Cách Thức Ứng Tuyển

