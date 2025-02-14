Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty TNHH L&m Vina làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 16 Triệu

• Tiếp nhận thông tin từ công ty mẹ ở Đại Liên – Trung Quốc : hình ảnh, tài liệu kỹ thuật của khách hàng, thông số, định mức nguyên vật liệu,…

• Dịch các tài liệu nhận được từ khách hàng sang Tiếng Việt

• Chuẩn bị tài liệu họp triển khai cho bộ phận sản xuất từ khâu may mẫu đến sản xuất, xuất hàng.

• Kiểm tra theo dõi nguyên phụ liệu về kho

• Theo dõi, giám sát quá trình may, sản xuất đơn hàng, đảm bảo đúng tiến độ.

• Phối hợp với các phòng ban trong công ty để hoàn thiện giấy tờ theo yêu cầu của khách hàng ví dụ như phối hợp với bộ phận XNK nhận chứng từ CO, Bill, Invoice … để gửi cho khách hàng

• Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn