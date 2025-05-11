Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CƯỜNG THÀNH HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CƯỜNG THÀNH HOME
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CƯỜNG THÀNH HOME

Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƯỜNG THÀNH HOME

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: SN 15A đường Trần Văn Chuông, Tổ 5, Phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Dịch thuật hợp đồng, tài liệu, email thương mại từ tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại. • Làm việc trực tiếp với đối tác Trung Quốc để theo dõi đơn hàng, điều phối lịch giao hàng và xử lý các vấn đề phát sinh.
• Chuẩn bị và kiểm tra bộ chứng từ xuất nhập khẩu: Invoice, Packing List, Bill of Lading, C/O...
• Phối hợp với bộ phận kho, vận chuyển, kế toán, hải quan để đảm bảo quy trình thông quan, giao nhận hàng hóa đúng hạn.
• Theo dõi công nợ, kiểm soát chi phí liên quan đến đơn hàng quốc tế.
• Cập nhật báo giá, theo dõi biến động thị trường và đề xuất phương án nhập hàng tối ưu.
• Tổng hợp và báo cáo định kỳ kết quả kinh doanh, tiến độ đơn hàng cho quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính : Nam
• Thành thạo tiếng Trung (nghe – nói – đọc – viết), ưu tiên có chứng chỉ HSK hoặc từng học tập/làm việc tại Trung Quốc.
• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, logistics hoặc thương mại quốc tế.
• Nắm rõ quy trình nhập khẩu, hiểu biết về thủ tục hải quan và các chứng từ liên quan.
• Kỹ năng giao tiếp, thương lượng và làm việc nhóm tốt.
• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, ưu tiên biết dùng phần mềm ERP.
• Tác phong chuyên nghiệp, trung thực, trách nhiệm cao trong công việc.
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành vật liệu xây dựng, thiết bị nội thất hoặc môi trường công ty thương mại.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƯỜNG THÀNH HOME Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập hấp dẫn theo năng lực, thưởng tháng/quý/năm theo hiệu quả công việc.
• Được đào tạo, phát triển chuyên môn và cơ hội thăng tiến rõ ràng.
• Môi trường làm việc trẻ, năng động, đề cao sự chủ động và sáng tạo.
• Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ theo quy định.
• Du lịch, team building, quà tặng sinh nhật, lễ Tết...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƯỜNG THÀNH HOME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CƯỜNG THÀNH HOME

CÔNG TY CỔ PHẦN CƯỜNG THÀNH HOME

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 15A đường Trần Văn Chuông, Tổ 5, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

