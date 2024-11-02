Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 98 Sơn Tây, Ba Đình

• Quản lý và vận hành hệ thống phần mềm của công ty, bao gồm: phần mềm QLKS, Trung tâm hình ảnh • Quản lý và vận hành hệ thống website • Tiếp nhận và làm việc với đối tác cung cấp các hạng mục phần mềm cho Công ty • Khảo sát, nghiên cứu, và triển khai các dự án liên quan đến CNTT, phần mềm, ứng dụng được BLĐ giao phó Hỗ trợ các phòng ban/cơ sở sử dụng ứng dụng, phần mềm. Theo dõi, kiểm tra lỗi các phần mềm, website để kịp thời xử lý

• Phát triển hệ thống phần mềm cho doanh nghiệp. • Xây dựng phần mềm đáp ứng công việc và số hóa các công đoạn thủ công trong môi trường doanh nghiệp. • Check lỗi / fix lỗi tối ưu Website - Ứng dụng đang có • Phối hợp giữa các nhóm, đối tác để nghiên cứu, thiết kế, lập trình tính năng theo từng yêu cầu, từng thời điểm • Tương tác với các hệ thống đang có để kết nối data và đồng bộ dữ liệu. • Tối ưu code để nâng cao hiệu năng, chất lượng hệ thống. Báo cáo và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của đội nhóm

•Có tinh thần học hỏi, làm việc độc lập và theo nhóm

•Có kiến thức cơ bản tốt về lập trình hướng đối tượng – lập trình bất đồng bộ

•Có kinh nghiệm làm việc với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu database - stored procedure

•Có kiến thức về hệ thống Network và bảo mật hệ thống

•Khả năng tư duy tốt và chịu áp lực trong công việc

•Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

•Có Kiến thức về Sever - Quản trị sever windows – linux

Có kiến thức Quản trị website – tối ưu website

•Lương thỏa thuận theo năng lực.

•Từ 3 - 6 tháng xét tăng lương 1 lần.

•Chế độ thâm niên cao: từ tháng thứ 13 trở đi mỗi năm được thưởng thêm 3% lương thâm niên.

•Cơ hội thăng tiến cao.

•Có chỗ ở khi nhân viên ở xa.

•Khen thưởng tuần / tháng / năm và khi có đóng góp xây dựng Tập đoàn.

•Phụ cấp trách nhiệm (theo từng bộ phận).

•Chế độ thăm hỏi, hiếu hỉ, sinh nhật..

BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

