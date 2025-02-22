Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK3 - 22 Avenue Garden Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

1.1. Nghiên cứu và đề xuất sản phẩm sách

Tìm kiếm, nghiên cứu thị trường sách ở Việt Nam và Trung Quốc để phát hiện xu hướng mới, chủ đề tiềm năng.

Đánh giá nội dung, chất lượng và tính phù hợp của các đầu sách thuộc các lĩnh vực như Phát triển bản thân, kỹ năng sống, tư duy, kinh doanh, lãnh đạo…

Đề xuất danh mục sách tiềm năng để mua bản quyền hoặc phát triển nội dung mới.

1.2. Phát triển sản phẩm sách

Lên kế hoạch và phát triển nội dung sách từ ý tưởng đến bản thảo hoàn chỉnh.

Phối hợp với dịch giả, biên tập viên để đảm bảo chất lượng nội dung sách.

Định hướng nội dung phù hợp với thị hiếu độc giả Việt Nam, đảm bảo sách mang lại giá trị thực tiễn.

1.3. Hỗ trợ tác giả Việt xuất bản sách

Tư vấn và hỗ trợ tác giả trong quá trình viết, biên tập và xuất bản sách.

Định hướng nội dung, phong cách viết và thị trường mục tiêu cho tác giả.

Kết nối tác giả với đội ngũ biên tập, thiết kế, marketing để đảm bảo quy trình xuất bản diễn ra suôn sẻ.

1.4. Các công việc khác được phân công

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành như ngôn ngữ Tiếng trung, biên phiên dịch, ngữ văn, xã hội-nhân văn, báo chí, truyền thông…

Tiếng trung trình độ HSK 5, có khả năng làm việc với các đối tác, nhà xuất bản Trung Quốc, kinh nghiệm cụ thể sẽ được đào tạo

Kinh nghiệm làm việc 6 tháng trở lên ở các vị trí như biên phiên dịch, trợ lý…

Ưu tiên ứng viên có hiểu biết hoặc từng làm việc ở các đơn vị biên tập, NXB sách, giáo dục hoặc hiểu đặc thù công việc

Thích và có khả năng viết lách, đọc sách và nghiên cứu về sách

Kỹ năng giao tiếp tốt

Hòa đồng, thích nghi nhanh với công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo chi tiết công việc bởi leader nhiều năm kinh nghiệm

Có cơ hội thăng tiến cao

Thu nhập 12-25 triệu/tháng

Thử việc 02 tháng, hưởng 85% lương chính thức

Hỗ trợ ăn trưa 45.000d/ bữa

Đóng BHXH, BHYT, BHTN sau 02 tháng thử việc, phép năm, lương tháng 13, thưởng cuối năm theo lợi nhuận công ty

Nghỉ Lễ, Tết theo quy định

Thưởng sinh nhật, lễ: 08/03, 01/05, 02/09, 20/10, Trung thu, Tết dương

Du lịch 01 lần/năm

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thỏa sức sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS

