Tuyển Trợ lý tiếng Trung Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

1/ Mô tả công việc:

• Trợ lý và Biên phiên dịch thông tin giữa Ban lãnh đạo và nhân viên, biên phiên dịch cho các Bộ phận Hành chính Nhân sự, Phát triển Truyền thông, Kinh doanh,…

• Hỗ trợ Ban lãnh đạo xử lý các công việc hàng ngày và các thư từ thương mại.

• Thực thi trợ Ban lãnh đạo xử lý các công việc hàng ngày và các thư từ thương mại, các công việc khác theo tính chất từng phòng ban và theo bố trí của lãnh đạo.

• Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cử nhân trở lên chuyên ngành tiếng Trung. Thông thạo các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Từng lấy chứng nhận HSK cấp 5 hoặc 6, chứng chỉ TOCFL ban B (cấp 4 trở lên)

• Kinh nghiệm làm việc ít nhất 3 năm ở vị trí tương đương.

• Am hiểu lễ nghi thương mại, cẩn thận, tỉ mỉ. Tư duy nhạy bén, có khả năng lĩnh hội và thực hiện tốt yêu cầu của lãnh đạo. Chủ động, có thể làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

• Ưu tiên người từng du học Trung Quốc.

• Có đạo đức nghề nghiệp và phẩm chất tốt.

Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì

Khác

- Phụ cấp ăn trưa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin