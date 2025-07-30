Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH FANNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH FANNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH FANNAM
Ngày đăng tuyển: 30/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/08/2025
CÔNG TY TNHH FANNAM

Trợ lý tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH FANNAM

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đường 2.4 Khu đô thị Gamuda Gardens, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Hỗ trợ phiên dịch trong quá trình tham gia các triển lãm, thăm cơ sở sản xuất và hỗ trợ thẩm định các vấn đề liên quan đến pháp lý của nhà sản xuất.
- Dịch tài liệu sản phẩm;
- Phiên dịch khi làm việc với đối tác nước ngoài.
- Đi công tác và đóng vai trò là phiên dịch xuyên suốt quá trình
- Soạn thảo, ký kết hợp đồng, tiến hành nhập hàng hóa theo yêu cầu kinh doanh của công ty.
- Hỗ trợ theo dõi đơn hàng, đảm bảo giao nhận theo đúng yêu cầu;
- Hỗ trợ phiên dịch, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình xuất nhập khẩu;

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ từ 22-27 tuổi. Thành thạo các kỹ năng tiếng Trung, có khả năng phiên dịch thương mại. Không yêu cầu kinh nghiệm. Có kinh nghiệm là lợi thế
- Tốt nghiệp khoa tiếng Trung các trường Đại học Hà Nội, Đại Học Ngoai Ngữ... , Hoặc từng du học ở Trung Quốc.
- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, chững chạc, nghiêm túc.
- Vi tính văn phòng thành thạo;
- Sẵn sàng đi công tác nước ngoài.
- Gửi hồ sơ bằng tiếng Việt hoặc hồ sơ song ngữ.

Tại CÔNG TY TNHH FANNAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 12-15 triệu
- Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp: sau 2 tháng
- Nghỉ lễ tết theo luật lao động
- Phụ cấp: ăn trưa, đi công tác có công tác phí
- Phụ cấp xăng xe, điện thoại
- Tham gia nghỉ mát, dã ngoại
- Thưởng tháng lương 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FANNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH FANNAM

CÔNG TY TNHH FANNAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Đường Đỗ Mười, Lô CC8, Khu đô thị mới C2, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

