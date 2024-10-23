Tuyển Trợ lý tiếng Trung CTY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MOBELL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 909/4 Quốc lộ 1A, An lạc, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Trợ lý tiếng Trung Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tham gia phiên dịch các tài liệu, văn bản, cuộc họp, hội thảo, sự kiện liên quan từ tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại. Hỗ trợ các bộ phận liên quan trong việc trao đổi thông tin với đối tác Trung Quốc. Trợ lý cho Sếp. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu 1 năm kinh nghiệm. Nắm vững kiến thức tiếng Trung, có khả năng giao tiếp, đọc hiểu và viết tiếng Trung lưu loát. Có khả năng dịch thuật chính xác, nhanh chóng và hiệu quả. Nắm bắt nhanh các kiến thức chuyên môn Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ.

Tại CTY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MOBELL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MOBELL

