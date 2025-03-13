Tuyển Trực page CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỂ THAO THUNDER làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trực page Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỂ THAO THUNDER
Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Văn phòng số 10 ngõ 612 Lạc Long Quân
- Tây Hồ
- Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
chăm sóc khách hàng cũ
gọi điện tư vấn hoặc nhắn tin tìm kiếm phát triển khách hàng mới
đăng bài, rep ib khách hàng
làm một số công việc khác theo hướng dẫn của quản lý
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
