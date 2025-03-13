Tuyển Trực page CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỂ THAO THUNDER làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

chăm sóc khách hàng cũ gọi điện tư vấn hoặc nhắn tin tìm kiếm phát triển khách hàng mới đăng bài, rep ib khách hàng làm một số công việc khác theo hướng dẫn của quản lý

Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI