Tuyển Trực page CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỂ THAO THUNDER làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỂ THAO THUNDER
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỂ THAO THUNDER

Trực page

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trực page Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỂ THAO THUNDER

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Văn phòng số 10 ngõ 612 Lạc Long Quân

- Tây Hồ

- Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

chăm sóc khách hàng cũ
gọi điện tư vấn hoặc nhắn tin tìm kiếm phát triển khách hàng mới
đăng bài, rep ib khách hàng
làm một số công việc khác theo hướng dẫn của quản lý

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỂ THAO THUNDER Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỂ THAO THUNDER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỂ THAO THUNDER

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỂ THAO THUNDER

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 123 Trích Sài, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

