Tuyển Trực page Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trực page Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 34, Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Trực trả lời tin nhắn, tư vấn khách hàng qua fanpage, không gọi điện
Giải đáp các vấn đề thắc mắc của khách hàng, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ
CSKH và hỗ trợ để xin thông tin data bàn giao qua bộ phận Telesale tương ứng
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng CSKH, giao tiếp từ khá trở lên
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm và chịu áp lực cao trong công việc.
Nhiệt tình, năng động, nhạy bén, chủ động và có trách nhiệm trong công việc.
Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc: 2 tháng 85% lương cơ bản + (Hoa hồng, thưởng,...)
Chính thức: Lương 8.000.000 VNĐ/tháng + THƯỞNG
Lương tháng 13, thưởng lễ, Tết
Môi trường làm việc năng động, công bằng, tập thể đoàn kết
Được đào tạo chuyên môn và kỹ năng trước khi bắt đầu làm việc
Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến lên các vị trí quản lý
Tiệc sinh nhật, các chuyến du lịch, team building
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
