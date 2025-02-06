Tuyển Trực page Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Trực trả lời tin nhắn, tư vấn khách hàng qua fanpage, không gọi điện

Giải đáp các vấn đề thắc mắc của khách hàng, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ

CSKH và hỗ trợ để xin thông tin data bàn giao qua bộ phận Telesale tương ứng

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng CSKH, giao tiếp từ khá trở lên

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm và chịu áp lực cao trong công việc.

Nhiệt tình, năng động, nhạy bén, chủ động và có trách nhiệm trong công việc.

Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc: 2 tháng 85% lương cơ bản + (Hoa hồng, thưởng,...)

Chính thức: Lương 8.000.000 VNĐ/tháng + THƯỞNG

Lương tháng 13, thưởng lễ, Tết

Môi trường làm việc năng động, công bằng, tập thể đoàn kết

Được đào tạo chuyên môn và kỹ năng trước khi bắt đầu làm việc

Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến lên các vị trí quản lý

Tiệc sinh nhật, các chuyến du lịch, team building

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea

