Tuyển Trực page CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMI GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 108 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Tư vấn khách hàng qua các kênh online: chat mess không gọi điện

Giải đáp thắc mắc, nhu cầu về sản phẩm của khách hàng qua các kênh: Fanpage

Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, tư vấn các sản phẩm, chương trình khuyến mại phù hợp đang cung cấp từ công ty.

Thuyết phục về giá trị, lợi ích của sản phẩm đến với khách hàng.

Xin số điện thoại khách hàng để telesale tư vấn sâu hơn.

Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Báo cáo kết quả công việc cho cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có máy tính cá nhân.

Đã có kinh nghiệm trực page thẩm mỹ/spa/phòng khám...

Hiểu biết về các kênh truyền thông xã hội, đặc biệt là Facebook.

Kỹ năng sử dụng máy tính thành thạo.

Kỹ năng viết và chỉnh sửa nội dung, chú ý đến ngữ pháp và cấu trúc câu.

Khả năng cung cấp trải nghiệm khách hàng tích cực bằng tin nhắn và qua điện thoại.

Kiến thức hoặc quan tâm đến sản phẩm/dịch vụ mà Công ty kinh doanh.

Kiên nhẫn, cởi mở, khéo léo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMI GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương CB 6-7tr + Phụ cấp 500k + Vé gửi xe + % Doanh thu + Thưởng nếu có

BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm...

Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập...

Được đào tạo thường xuyên và phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến cao trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMI GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin