Tuyển Trực page Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trực page Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/04/2025
Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam

Trực page

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trực page Tại Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 897 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận data từ phòng MKT, xin số điện thoại Khách hàng
Phân chia data về các team sale
Giải đáp các vấn đề hoặc thắc mắc mà kháchhàng gặp phải về dịch vụ đang quan tâm.
Cập nhật thông tin khách hàng trong cơ sở dữ liệu và phần mềm
Quản lý nhân viên trong team, phân bổ catrực để đảm bảo công việc
Quản lý và đảm bảo các chỉ số của team TVOL
Làm các báo cáo và công việc theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 2 năm kinh nghiệm làm Leader, quản lý ở vị trí tương tự
Có kinh nghiệm Trực page/Tư vấn Online hoặc các vị trí tương đương trong lĩnh vực Thẩm mỹ hoặc phòng khám da liễu
Kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng quản lý nhân sự
Có kinh nghiệm sử dụng Pancake

Tại Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam

Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa VTC Online 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truc-page-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job334364
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty thời trang Phan Nguyễn
Tuyển Trực page Công ty thời trang Phan Nguyễn làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty thời trang Phan Nguyễn
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Tuyển Trực page Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 Việt Nam
Tuyển Trực page Bellsystem24 Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu
Bellsystem24 Việt Nam
Hạn nộp: 25/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5.5 - 7.4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MERA GROUP
Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH MERA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MERA GROUP
Hạn nộp: 23/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tarchi Store
Tuyển Trực page Tarchi Store làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tarchi Store
Hạn nộp: 26/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 40 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tarchi Store
Tuyển Trực page Tarchi Store làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tarchi Store
Hạn nộp: 01/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH VIỆN CHÂN MÀY PHONG THỦY XÁ LỢI
Tuyển Trực page Công ty TNHH VIỆN CHÂN MÀY PHONG THỦY XÁ LỢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH VIỆN CHÂN MÀY PHONG THỦY XÁ LỢI
Hạn nộp: 16/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TMV GROUP
Tuyển Trực page CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TMV GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TMV GROUP
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
Tuyển Trực page Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 5 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƠ VÀNG VIỆT NAM
Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH TƠ VÀNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH TƠ VÀNG VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty thời trang Phan Nguyễn
Tuyển Trực page Công ty thời trang Phan Nguyễn làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty thời trang Phan Nguyễn
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Tuyển Trực page Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bellsystem24 Việt Nam
Tuyển Trực page Bellsystem24 Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu
Bellsystem24 Việt Nam
Hạn nộp: 25/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5.5 - 7.4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MERA GROUP
Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH MERA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MERA GROUP
Hạn nộp: 23/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tarchi Store
Tuyển Trực page Tarchi Store làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tarchi Store
Hạn nộp: 26/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 40 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tarchi Store
Tuyển Trực page Tarchi Store làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tarchi Store
Hạn nộp: 01/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH VIỆN CHÂN MÀY PHONG THỦY XÁ LỢI
Tuyển Trực page Công ty TNHH VIỆN CHÂN MÀY PHONG THỦY XÁ LỢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH VIỆN CHÂN MÀY PHONG THỦY XÁ LỢI
Hạn nộp: 16/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TMV GROUP
Tuyển Trực page CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TMV GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TMV GROUP
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
Tuyển Trực page Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 5 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƠ VÀNG VIỆT NAM
Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH TƠ VÀNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH TƠ VÀNG VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trực page Công ty thời trang Phan Nguyễn làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty thời trang Phan Nguyễn
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm