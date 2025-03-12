Tuyển Trực page Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Nhận data từ phòng MKT, xin số điện thoại Khách hàng

Phân chia data về các team sale

Giải đáp các vấn đề hoặc thắc mắc mà kháchhàng gặp phải về dịch vụ đang quan tâm.

Cập nhật thông tin khách hàng trong cơ sở dữ liệu và phần mềm

Quản lý nhân viên trong team, phân bổ catrực để đảm bảo công việc

Quản lý và đảm bảo các chỉ số của team TVOL

Làm các báo cáo và công việc theo sự phân công của cấp trên