Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI QUỐC TẾ GENEX làm việc tại Hải Dương thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: TP Việt Trì

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Công ty chuyên phân phối nhãn hàng Fatz , Unimom, Upass Ange, Beborn ....

- Xây dựng và phát triển hệ thống khách hàng trong địa bàn được giao: Thăm viếng, tìm kiếm, chăm sóc và phát triển kênh bán hàng mới.

- Thiết lập kế hoạch bán hàng cho từng quận/huyện, tỉnh, khách hàng trọng tâm trong địa bàn được giao để đảm bảo thực hiện các mục tiêu doanh số & KPI.

- Truyền đạt kiến thức sản phẩm, tư vấn bán hàng cho khách hàng: hướng dẫn sử dụng, cập nhật và kiểm tra kiến thức cho NV tư vấn bán hàng tại cửa hàng.

- Xây dựng mối quan hệ tốt với chủ cửa hàng và NV tư vấn bán hàng tại cửa hàng.

- Triển khai và phản hồi các hoạt động Marketing/ Trade marketing.

- Báo cáo tình hình thị trường: làm báo cáo tuần, hàng tháng và báo cáo công tác tỉnh. Cập nhật kịp thời, nhanh chóng tình hình thị trường, đối thủ cạnh tranh.

- Thực hiện và hoàn thành tốt các công việc do cấp quản lý trực tiếp ASM và ban giám đốc giao trong quá trình làm việc.

- Phụ trách cho các Base TẠI HẢI DƯƠNG : Phụ trách Hải Dương - Hưng Yên - Hà nam

- Phụ trách cho các Base TẠI PHÚ THỌ : Phụ trách Phú Thọ - Vĩnh Phúc - Hòa Bình - Ba Vì - Sơn Tây

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu: Nam, độ tuổi từ 24-31

- Có ít nhất từ 1 năm kinh nghiệm kinh doanh thị trường trở lên ( ngành mẹ và bé , tiêu dùng nhanh , ngành điện máy) => ĐƯỢC ƯU TIÊN

- Có khả năng giao tiếp thuyết phục khách hàng tốt, năng động, nhanh nhẹn

- Có ngoại hình ưa nhìn , nếu Nữ sẽ ưu tiên đã có gia đình

- Những ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đồ dùng trẻ em => là 1 lợi thế

- Có phương tiện xe máy để làm việc

- Có khả năng đi công tác Tỉnh ( 2 - 3 ngày)

- Phối hợp tốt với các bộ phận khác như Thủ kho, Giao hàng, Quản lý bán hàng, Kế toán công nợ......

- Trung thực, đạo đức tốt, có tinh thần học hỏi, có trách nhiệm, cầu tiến và gắn bó lâu dài với công ty

- Làm việc theo nhóm, cộng tác tốt với mọi người

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI QUỐC TẾ GENEX Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thử việc tháng đầu tiên: 11.245.000 đ/ tháng ( thử việc 01 tháng )

- Tháng thứ 2: Được nhận ngay tuyến bán hàng, chỉ tiêu, KPI, trong trường hợp nắm bắt công việc nhanh, tốt đạt doanh số 90%/ chỉ tiêu công ty đề ra , công ty sẽ xem xét xác nhận ngay là nhân viên chính thức tại tháng làm việc thứ 2 tại công ty.

- Thu nhập (nếu làm chính thức): Từ 15 triệu đến 30 triệu++

- Hưởng chế độ theo luật lao động như BHYT, BHXH, BHTN.

- Thưởng Tháng lương thứ 13, Thưởng đột xuất, thưởng hàng mới, ... theo chính sách Công ty

- Đóng bảo hiểm PVI (Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm tai nạn cho cá nhân và 01 người thân)

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.

- Được đào tạo và học hỏi kinh nghiệm qua công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI QUỐC TẾ GENEX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.