Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 135 Tô Hiệu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

– Chào đón khách hàng và hỗ trợ khách.

– Cung cấp thông tin về sản phẩm để tư vấn cho khách.

– Hỗ trợ khách đưa ra lựa chọn bằng cách xây dựng lòng tin, đưa ra gợi ý và nhiều lựa chọn khác nhau.

– Tiến hành thanh toán cho khách thông qua các phương thức được hỗ trợ trong cửa hàng.

– Thông báo cho khách hàng các chương trình giảm giá, khuyến mãi và mặt hàng dự đoán được ưa chuộng trong tương lai.

– Trả lời câu hỏi, thắc mắc của khách.

– Hỗ trợ khách thử đồ, kiểm tra hoặc dùng thử mặt hàng/dịch vụ

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Nữ, trên 18 tuổi. Tốt nghiệp THPT trở lên

– Giao tiếp: nhanh nhẹn, niềm nở, không nói ngọng, không nói giọng địa phương

– Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng đến 1 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong ngành thời trang, phụ kiện, làm đẹp, bán lẻ, nhà hàng.....

– Tự tin, năng động, đam mê học hỏi và có tinh thần trách nhiệm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN Thì Được Hưởng Những Gì

– Lương cơ bản 5.500.000 + hoa hồng bán hàng

– Môi trường làm việc thân thiện, năng động, thoải mái

– Thưởng tháng lương thứ 13, các ngày Lễ, Tết trong năm; có nhiều cơ hội tăng thêm thu nhập

– Chế độ nghỉ phép 12 ngày/ năm; đóng BHXH theo quy định Công ty

– Được tham gia nghỉ mát, liên hoan, tất niên... hàng năm; thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ...

– Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ do Công ty tổ chức;

– Review thăng cấp 3 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.