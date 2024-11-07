Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng thời trang Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN
- Hà Nội: 135 Tô Hiệu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy ...và 1 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 6 - 9 Triệu
– Chào đón khách hàng và hỗ trợ khách.
– Cung cấp thông tin về sản phẩm để tư vấn cho khách.
– Hỗ trợ khách đưa ra lựa chọn bằng cách xây dựng lòng tin, đưa ra gợi ý và nhiều lựa chọn khác nhau.
– Tiến hành thanh toán cho khách thông qua các phương thức được hỗ trợ trong cửa hàng.
– Thông báo cho khách hàng các chương trình giảm giá, khuyến mãi và mặt hàng dự đoán được ưa chuộng trong tương lai.
– Trả lời câu hỏi, thắc mắc của khách.
– Hỗ trợ khách thử đồ, kiểm tra hoặc dùng thử mặt hàng/dịch vụ
Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
– Giao tiếp: nhanh nhẹn, niềm nở, không nói ngọng, không nói giọng địa phương
– Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng đến 1 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong ngành thời trang, phụ kiện, làm đẹp, bán lẻ, nhà hàng.....
– Tự tin, năng động, đam mê học hỏi và có tinh thần trách nhiệm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN Thì Được Hưởng Những Gì
– Môi trường làm việc thân thiện, năng động, thoải mái
– Thưởng tháng lương thứ 13, các ngày Lễ, Tết trong năm; có nhiều cơ hội tăng thêm thu nhập
– Chế độ nghỉ phép 12 ngày/ năm; đóng BHXH theo quy định Công ty
– Được tham gia nghỉ mát, liên hoan, tất niên... hàng năm; thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ...
– Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ do Công ty tổ chức;
– Review thăng cấp 3 lần/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
