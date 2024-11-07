Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN

Bán hàng thời trang

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng thời trang Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN

Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 135 Tô Hiệu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

– Chào đón khách hàng và hỗ trợ khách.
– Cung cấp thông tin về sản phẩm để tư vấn cho khách.
– Hỗ trợ khách đưa ra lựa chọn bằng cách xây dựng lòng tin, đưa ra gợi ý và nhiều lựa chọn khác nhau.
– Tiến hành thanh toán cho khách thông qua các phương thức được hỗ trợ trong cửa hàng.
– Thông báo cho khách hàng các chương trình giảm giá, khuyến mãi và mặt hàng dự đoán được ưa chuộng trong tương lai.
– Trả lời câu hỏi, thắc mắc của khách.
– Hỗ trợ khách thử đồ, kiểm tra hoặc dùng thử mặt hàng/dịch vụ

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Nữ, trên 18 tuổi. Tốt nghiệp THPT trở lên
– Giao tiếp: nhanh nhẹn, niềm nở, không nói ngọng, không nói giọng địa phương
– Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng đến 1 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong ngành thời trang, phụ kiện, làm đẹp, bán lẻ, nhà hàng.....
– Tự tin, năng động, đam mê học hỏi và có tinh thần trách nhiệm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN Thì Được Hưởng Những Gì

– Lương cơ bản 5.500.000 + hoa hồng bán hàng
– Môi trường làm việc thân thiện, năng động, thoải mái
– Thưởng tháng lương thứ 13, các ngày Lễ, Tết trong năm; có nhiều cơ hội tăng thêm thu nhập
– Chế độ nghỉ phép 12 ngày/ năm; đóng BHXH theo quy định Công ty
– Được tham gia nghỉ mát, liên hoan, tất niên... hàng năm; thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ...
– Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ do Công ty tổ chức;
– Review thăng cấp 3 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN

CÔNG TY CỔ PHẦN BW JAPAN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà GP Invest,170 La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

