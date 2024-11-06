Tuyển Sales Xuất nhập khẩu/Logistics Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)

Sales Xuất nhập khẩu/Logistics

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Xuất nhập khẩu/Logistics Tại Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 10 Sông Thao, Phường 02, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Sales Xuất nhập khẩu/Logistics Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

+ Quản lý đội/nhóm và hệ thống CS để đảm bảo nhân viên CSKH và bộ phận có liên quan tuân theo quy trình và thời gian xử lý khiếu nại.
+ Kiểm soát và theo dõi các báo cáo hàng ngày/ tuần/tháng
+ Theo dõi & kiếm tra quy trình làm việc của nhân viên để báo cáo cho quản lí hoặc đội Kiểm soát chất lượng
+ Quản lý và đào tạo nhân viên hoặc hợp tác với bộ phận Đào tạo (nếu cần) để lên chương trình đào tạo phù hợp
+ Tiếp nhận sự cố, phản hồi của khách hàng, tìm các phương án giải quyết hoặc bàn giao báo cáo với cấp trên để có giải pháp xử lý sớm nhất
+ Tiếp cận, tìm kiếm nguồn khách hàng mới, cùng công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp
+ Duy trì mối quan hệ với khách hàng, là cầu nối giữa doanh nghiệp và khách hàng
+ Tham mưu, cố vấn cho ban giám đốc về các vấn đề liên quan tới định hướng phát triển kinh doanh
+ Thực hiện các công việc theo yêu cầu của Ban lãnh đạo

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ: 27 đến 35
- Thạo tin học văn phòng
- Khả năng giao tiếp tốt, tự tin thuyết trình, đàm phán trước đám đông
- Kỹ năng nắm bắt tâm lý khách hàng và lắng nghe phản hồi
- Khả năng tư duy tốt, sắp xếp, tổ chức công việc khoa học...
- Tốt nghiệp đại học trở lên (chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, điều hành, martketing ...)
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bưu chính, Logictic

Tại Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco) Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương phù hợp theo năng lực của ứng viên
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN
- Thăm quan nghỉ mát theo chế độ Công ty
- Nghỉ lễ, nghỉ tết theo Quy định Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)

Công Ty CP TM&DV Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất (Tasetco)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 40 Vũ Phạm Hàm, Trung Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

