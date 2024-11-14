Tuyển Call Center CÔNG TY TNHH IT-COMMUNICATIONS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 22 Triệu

Mức lương 20 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 10 và tầng 11, Tòa nhà Văn phòng Thủy Lợi 4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc

Quản lý hoạt động chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực Du lịch – Khách sạn.

Theo dõi, vận hành đội nhóm hoàn thành mục tiêu đề ra.

Nghe ghi âm, kiểm tra chất lượng cuộc gọi của Tổng đài viên

Thực hiện công tác đào tạo cho Tổng đài viên

Hỗ trợ Tổng đài viên trong việc xử lý vấn đề

Đại diện xử lý vấn đề yêu cầu từ phía khách hàng.

Báo cáo tình hình hoạt động của Team đến cấp trên

Phối hợp với phòng ban khác

Đề xuất các ý tưởng nhằm xây dựng cải tiến cho bộ phận

Phối hợp tuyển dụng vị trí Chăm sóc khách hàng của dự án cùng phòng Nhân sự

Yêu Cầu Công Việc

Tiếng Hàn tốt (bằng Topik 4 trở lên)

Tiếng Anh mức giao tiếp cơ bản.

Có kinh nghiệm quản lý (ít nhất 2 năm)

Khả năng làm việc độc lập cũng như làm theo nhóm.

Khả năng thích nghi, năng động và linh hoạt.

Khả năng quản lý thời gian tốt.

Khả năng giải quyết vấn đề.

Biết đánh máy, sử dụng được Word và Excel.

Quyền Lợi

Mức lương từ 20.000.000 vnđ - 22.000.000 vnđ.

Môi trường làm việc tốt, được đào tạo nghiệp vụ thường xuyên.

Hưởng chế độ bảo hiểm theo luật lao động.

Khám sức khỏe định kỳ.

Nghỉ lễ theo lịch Hàn Quốc.

Cách Thức Ứng Tuyển

