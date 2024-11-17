Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn/Phân tích chuyên môn Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tây Ninh, TP Tây Ninh
Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
• Xây dựng, quản lý đội ngũ Direct Sales
• Quản lý, giám sát hoạt động của đội nhóm 15-19 nhân viên
• Phân chia công việc, lên kế hoạch, mục tiêu làm việc đội nhóm một cách chuyên nghiệp
• Tuyển dụng, đào tạo, chọn lọc và thúc đẩy đội ngũ nhân viên
• Chịu trách nhiệm về doanh số, lên kế hoạch triển khai xuống cho đội ngũ nhân viên cấp dưới
• Hỗ trợ lực lượng bán hàng, xây dựng quy trình bán hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh.
Yêu cầu ứng viên
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp trung cấp trở lên
• Có dưới 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng nhóm. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, mảng sale tài chính - ngân hàng
• Ưu tiên các bạn best sale những công ty tài chính
Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
• Lương + Thưởng canh trạnh => thu nhập 20-30 triệu
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp
• Lộ trình thăng tiến rõ ràng
• Bảo hiểm BSH
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
