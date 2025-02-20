Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Minh Hoàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 500 Triệu

1. TƯ VẤN BÁN HÀNG

• Làm báo giá và gửi báo giá

• Làm hợp đồng mua bán, ủy quyền mua bán, áp thầu

• Tư vấn sản phẩm phù hợp theo nhu cầu khách hàng

• Lập danh mục hàng hóa theo nhu cầu khách hàng

• Lên đơn hàng, đôn đốc thúc đẩy bán hàng

• Các công việc khác theo yêu cầu: soạn thảo tài liệu giới thiệu năng lực, báo giá, chuẩn bị chứng chỉ sản phẩm...

2. Thực hiện các công việc liên quan đến các hợp đồng và bệnh viện đảm nhiệm; giải trình, khắc phục các sai sót; cập nhật các thông tin về sản phẩm, chứng chỉ pháp lý; cập nhật các quy định về bán hàng, kinh doanh vật tư thiết bị y tế...

3. Các công việc khác có liên quan đến hoạt động bán hàng và chăm sóc khách hàng của công ty.

• Tìm kiếm, xây dựng và phát triển mạng lưới khách hàng

• Phát triển xây dựng danh mục hàng hóa cung cấp cho khách hàng

• Liên hệ chăm sóc khách hàng

• Tham gia phân tích thị trường, xây dựng kế hoạch kinh doanh.

• Phân tích, tư vấn, triển khai sản phẩm mới tại Bệnh viện

• Theo dõi, giám sát quá trình bán hàng