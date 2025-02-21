Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Yamaha Motor Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Yamaha Motor Vietnam
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Yamaha Motor Vietnam

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Yamaha Motor Vietnam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Revzone Yamaha Motor Saigon – UOA Building, No 06 Tân Trào Street, Dist.7, HCM

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Quản lý hoạt động hàng ngày của xưởng dịch vụ xe bao gồm bảo hành, bảo dưỡng, PDI, triệu hồi, v.v.
• Quản lý quy trình nội bộ của xưởng dịch vụ, danh mục sản phẩm, phí dịch vụ, đề xuất bảng giá.
• Phát triển và theo dõi chiến dịch khuyến mãi sau bán hàng.
• Quản lý đào tạo sau bán hàng.
• Quản lý trang thiết bị và dụng cụ sửa chữa của xưởng.
• Đảm bảo 5S trong xưởng.
• Quản lý báo cáo hiệu suất dịch vụ, theo dõi KPI.
• Quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng/CRM.
• Xử lý khiếu nại của khách hàng liên quan đến các vấn đề kỹ thuật.
• Hợp tác với bộ phận Marketing để quảng bá các hoạt động của xưởng dịch vụ.
• Mở rộng mối quan hệ với cộng đồng phân khối lớn .

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành liên quan đến kinh doanh hoặc cơ khí.
• Khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm.
• Hiểu biết kỹ thuật về cơ khí, đặc biệt là xe máy và xe phân khối lớn.
• Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm trong lĩnh vực xe máy và bán hàng/phát triển Apparel & Accessories (A&A).

Tại Yamaha Motor Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Yamaha Motor Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Yamaha Motor Vietnam

Yamaha Motor Vietnam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô 50-54, 59-68, KCN Nội Bài, Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội; Yamaha Town Hà Nội - 62 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

