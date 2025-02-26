Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐẤT XANH MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc

• Tìm kiếm, tiếp cận, chăm sóc, duy trì và phát triển mối quan hệ với đối tác, chủ đầu tư sở hữu dự án/ quỹ đất;

• Tiếp xúc các quỹ đầu tư, các đối tác để tìm kiếm dự án, cơ hội đầu tư hợp tác;

• Tìm kiếm, khai thác các dự án Môi giới độc quyền ký quỹ/ không ký quỹ; đầu tư Tài chính, hệ thống phát triển dự án;

• Tham gia việc đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển nhượng dự án, các hình thức hợp tác đầu tư phù hợp;

• Thực hiện và tham mưu lập kế hoạch gồm: Phân tích thị trường, Kế hoạch Kinh doanh và Marketing để đi đàm phán dự án với các Chủ đầu tư;

• Thực hiện phối hợp với các Công ty thành viên trong hoạt động khai thác sản phẩm.

• Tư vấn cho Ban Tổng Giám đốc xu hướng bất động sản mới: Khu vực, phân khúc,…

• Thực hiện và tham mưu hoạt động MKT, hoạt động sự kiện (kick off, mở bán …) và các hoạt động đào tạo liên quan đến các dự án triển khai của cty;

• Các công việc khác theo sự phân công nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc Công ty.