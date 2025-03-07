Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: thỏa thuận theo năng lực ứng viên, trao đổi cụ thể khi phỏng vấn, bao gồm Lương cơ bản + Phụ Cấp + Thưởng KPI + Doanh Số. Thu nhập trung bình từ 15 - 25 triệu. Được ký hợp đồng lao động chính thức và đóng BHXH đầy đủ, BH 24h, BH thai sản Được đào tạo nghiệp vụ tài chính, được tham gia khoá huấn luyện kỹ năng giao tiếp và tạo lập các mối quan hệ Được tham quan nghỉ mát, du lịch teambuilding, YEP, sinh nhật 1 năm có 12 ngày phép Được sự hỗ trợ tốt nhất từ cấp quản lý và nhiều cơ hội thăng tiến., Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Từ 15 Triệu

1. Mục Tiêu Công Việc

Quản lý và phát triển đội ngũ bán hàng, giám sát hiệu quả hoạt động và đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu KPI của công ty.

2. Nhiệm Vụ Chính

Giám sát tình hình kinh doanh của nhóm.

Tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới.

Đảm bảo rằng các hoạt động kinh doanh được thực hiện hiệu quả mà không cần phải đi thị trường.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp: Trung cấp, Cao đẳng trở lên

Kinh nghiệm: ít nhất 1 năm trong ngành tài chính, ngân hàng.

Kỹ năng diễn đạt và trình bày vấn đề rõ ràng, mạch lạc.

Năng lực tổ chức, quản lý nhóm

Nhạy bén, tư duy tốt, phân tích đánh giá vấn đề

Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 15 triệu VND trở lên

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM

