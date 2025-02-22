Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Antech Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 38 Nguyễn Thị Nhung, Vạn Phúc City, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn, giới thiệu cho khách hàng về những sản phẩm và các dịch vụ, chương trình khuyến mãi của Công ty.

Quản lý Team kinh doanh, lên kế hoạch và chịu trách nhiệm hỗ trợ team đạt KPIs trong tháng.

Nâng cao hiệu quả năng suất lao động của từng cá nhân, đội nhóm.

Tiếp nhận, đón khách hàng đến Công ty

Lên kế hoach công việc để hoàn thành chỉ tiêu doanh số, chỉ tiêu KPIs của team theo yêu cầu của Công ty.

Tìm hiểu, lên kịch bản tư vấn, giải pháp cho Team để tăng năng suất và tỷ lệ chốt.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện công việc với mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu KPI của Công ty

Hỗ trợ CEO trong việc quản lý, giám sát hiệu suất làm việc, tác phong của Team kinh doanh.

Báo cáo công việc với CEO theo tuần/ tháng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực kinh doanh hoặc tư vấn dịch vụ,

• Kinh nghiệm lead team từ 1 – 2 năm

• Có khả năng làm việc độc lập, chủ động và đạt hiệu quả trong công việc.

• Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.

• Sử dụng thành thạo các công cụ, nền tảng mạng xã hội để tìm kiếm và chăm sóc khách hàng.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Antech Group Thì Được Hưởng Những Gì

LCB : Thỏa thuận theo năng lực

Nhân viên chính thức sẽ được tăng lương

Hoa hồng hưởng trực tiếp 1% - 3% doanh số ngay sau khi phát sinh

Không áp KPI

Được đào tạo bài bản kiến thức, hoạt động đội nhóm. Được hỗ trợ tư vấn

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch của công ty

Môi trường làm việc năng động, thoải mái, phù hợp từng lứa tuổi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Antech Group

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Antech Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.