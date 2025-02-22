Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Antech Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Antech Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Antech Group
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Antech Group

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Antech Group

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 38 Nguyễn Thị Nhung, Vạn Phúc City, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn, giới thiệu cho khách hàng về những sản phẩm và các dịch vụ, chương trình khuyến mãi của Công ty.
Quản lý Team kinh doanh, lên kế hoạch và chịu trách nhiệm hỗ trợ team đạt KPIs trong tháng.
Nâng cao hiệu quả năng suất lao động của từng cá nhân, đội nhóm.
Tiếp nhận, đón khách hàng đến Công ty
Lên kế hoach công việc để hoàn thành chỉ tiêu doanh số, chỉ tiêu KPIs của team theo yêu cầu của Công ty.
Tìm hiểu, lên kịch bản tư vấn, giải pháp cho Team để tăng năng suất và tỷ lệ chốt.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện công việc với mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu KPI của Công ty
Hỗ trợ CEO trong việc quản lý, giám sát hiệu suất làm việc, tác phong của Team kinh doanh.
Báo cáo công việc với CEO theo tuần/ tháng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực kinh doanh hoặc tư vấn dịch vụ,
• Kinh nghiệm lead team từ 1 – 2 năm
• Có khả năng làm việc độc lập, chủ động và đạt hiệu quả trong công việc.
• Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.
• Sử dụng thành thạo các công cụ, nền tảng mạng xã hội để tìm kiếm và chăm sóc khách hàng.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Antech Group Thì Được Hưởng Những Gì

LCB : Thỏa thuận theo năng lực
LCB :
Thỏa thuận theo năng lực
Nhân viên chính thức sẽ được tăng lương
Hoa hồng hưởng trực tiếp 1% - 3% doanh số ngay sau khi phát sinh
1%
3%
Không áp KPI
Được đào tạo bài bản kiến thức, hoạt động đội nhóm. Được hỗ trợ tư vấn
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch của công ty
Môi trường làm việc năng động, thoải mái, phù hợp từng lứa tuổi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Antech Group

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Antech Group

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Antech Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 15 Đường Số 07, Khu Đô Thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

