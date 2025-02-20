Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IDEALE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 20 Triệu

Mức lương Từ 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lương, thu nhập cạnh tranh, hấp dẫn, không giới hạn Thưởng nóng, thưởng Best seller hàng tháng. Thưởng sinh nhật, thưởng các dịp Lễ, Tết trong năm. Cơ hội được thăng tiến sau 3 - 6 tháng làm việc Chế độ khác Trang bị Laptop, Tai nghe, kết nối với hệ thống CRM để gọi điện với khách hàng. Phụ cấp gửi xe tháng. Trà chiều với bánh, hoa quả và các món ăn vặt miễn phí hàng tuần. Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ ngay sau khi ký HĐ chính thức. Cơ hội được đào tạo liên tục để phát triển kỹ năng, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Từ 20 Triệu

Mô tả công việc :

• Thực hiện cuộc gọi đến khách hàng tiềm năng để giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ giáo dục của 51Talk.

• Tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các khóa học tiếng Anh.

• Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng để thúc đẩy doanh số.

• Thực hiện các báo cáo doanh thu và phân tích hiệu quả bán hàng.

• Tham gia các buổi đào tạo và phát triển kỹ năng bán hàng định kỳ.

• Đóng góp vào các chiến dịch quảng bá sản phẩm của công ty.

• Phối hợp các bộ phận khác để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng hoặc telesales.

• Kỹ năng giao tiếp xuất sắc, cả bằng miệng và bằng văn bản.

• Khả năng thuyết phục và tạo dựng mối quan hệ với khách hàng

. • Kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục là một lợi thế.

• Tính cách năng động, tự tin và cầu tiến.

• Khả năng làm việc độc lập và trong môi trường nhóm.

• Sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm văn phòng.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IDEALE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 20 triệu VND trở lên

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IDEALE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.