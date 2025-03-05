Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công ty TNHH Manulife (Việt Nam)
- Hồ Chí Minh: Thu nhập trung bình từ 20
- 30 triệu/tháng Được học và cấp chứng chỉ Đại lý Bảo hiểm từ Bộ tài chính. Được đào tạo kiến thức từ cơ bản đến nâng cao để trở thành Chuyên gia tài chính chuyên nghiệp có chứng nhận Quốc tế. Có kiến thức và tư duy đúng đắn trong việc tư vấn Bảo hiểm Có cơ hội được tham gia những chương trình đào tạo cao cấp hoàn toàn miễn phí đến từ tập đoàn tài chính hàng đầu Canada Lộ trình thăng tiến rõ ràng, xét định kỳ 3 tháng, 6 tháng 1 lần theo năng lực Du lịch trong và ngoài n, Quận 1
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Tuyển dụng và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh trực tiếp
Chủ động lên kế hoạch, chiến lược kinh doanh
Giám sát việc hoàn thành và chỉ tiêu kinh doanh
Xây dựng hệ thống và triển khai các chiến lược phát triển thị trường bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp.
Tổ chức hoạt động, đào tạo nhân viên
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp: Cao đẳng/Đại học
Năng động, nhiệt huyết, có tinh thần cầu tiến và ham học hỏi.
Chủ động là yếu tố BẮT BUỘC.
Có niềm yêu thích về lĩnh vực tài chính và muốn phát triển trong ngành Bảo hiểm.
Thích dùng mạng xã hội và thích chia sẻ là một lợi thế.
Tại Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Manulife (Việt Nam)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI