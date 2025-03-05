Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Công ty TNHH Manulife (Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công ty TNHH Manulife (Việt Nam)

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Thu nhập trung bình từ 20

Thu nhập trung bình từ 20 - 30 triệu/tháng Được học và cấp chứng chỉ Đại lý Bảo hiểm từ Bộ tài chính. Được đào tạo kiến thức từ cơ bản đến nâng cao để trở thành Chuyên gia tài chính chuyên nghiệp có chứng nhận Quốc tế. Có kiến thức và tư duy đúng đắn trong việc tư vấn Bảo hiểm Có cơ hội được tham gia những chương trình đào tạo cao cấp hoàn toàn miễn phí đến từ tập đoàn tài chính hàng đầu Canada Lộ trình thăng tiến rõ ràng, xét định kỳ 3 tháng, 6 tháng 1 lần theo năng lực Du lịch trong và ngoài nước, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Tuyển dụng và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh trực tiếp
Chủ động lên kế hoạch, chiến lược kinh doanh
Giám sát việc hoàn thành và chỉ tiêu kinh doanh
Xây dựng hệ thống và triển khai các chiến lược phát triển thị trường bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp.
Tổ chức hoạt động, đào tạo nhân viên

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý (hoặc ở vị trí tương đương)
Tốt nghiệp: Cao đẳng/Đại học
Năng động, nhiệt huyết, có tinh thần cầu tiến và ham học hỏi.
Chủ động là yếu tố BẮT BUỘC.
Có niềm yêu thích về lĩnh vực tài chính và muốn phát triển trong ngành Bảo hiểm.
Thích dùng mạng xã hội và thích chia sẻ là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 - 30 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Manulife (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Manulife (Việt Nam)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 75 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, quận 7, thành phồ Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

