Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thu nhập trung bình từ 20 - 30 triệu/tháng Được học và cấp chứng chỉ Đại lý Bảo hiểm từ Bộ tài chính. Được đào tạo kiến thức từ cơ bản đến nâng cao để trở thành Chuyên gia tài chính chuyên nghiệp có chứng nhận Quốc tế. Có kiến thức và tư duy đúng đắn trong việc tư vấn Bảo hiểm Có cơ hội được tham gia những chương trình đào tạo cao cấp hoàn toàn miễn phí đến từ tập đoàn tài chính hàng đầu Canada Lộ trình thăng tiến rõ ràng, xét định kỳ 3 tháng, 6 tháng 1 lần theo năng lực Du lịch trong và ngoài n, Quận 1

Tuyển dụng và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh trực tiếp

Chủ động lên kế hoạch, chiến lược kinh doanh

Giám sát việc hoàn thành và chỉ tiêu kinh doanh

Xây dựng hệ thống và triển khai các chiến lược phát triển thị trường bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp.

Tổ chức hoạt động, đào tạo nhân viên

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý (hoặc ở vị trí tương đương)

Tốt nghiệp: Cao đẳng/Đại học

Năng động, nhiệt huyết, có tinh thần cầu tiến và ham học hỏi.

Chủ động là yếu tố BẮT BUỘC.

Có niềm yêu thích về lĩnh vực tài chính và muốn phát triển trong ngành Bảo hiểm.

Thích dùng mạng xã hội và thích chia sẻ là một lợi thế.

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 - 30 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

