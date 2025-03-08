Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH ATRIUM DESIGN AND BUILD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lương cứng + Phụ cấp cơm + Thương doanh số bán hàng. Thu nhập thỏa thuận, cạnh tranh với thị trường. Thưởng doanh số theo tháng. Thưởng hiệu quả kinh doanh mỗi năm. Phụ cấp cơm trưa. Đánh giá và xét tăng lương mỗi năm. Thử việc nhận 100% lương., Quận 2

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

•Thực thi chính sách bán hàng cập nhật theo giao động của thị trường.

•Quản lý KPI, hiệu quả kinh doanh: Theo dõi rà soát, tham mưu cho Sale đáp ứng (tuân thủ)

•Quản trị và phát triển nhóm nhân sự bán hàng tại Showroom.

•Quản lý doanh thu của Showroom theo định kỳ: Tháng/Quý/Năm.

•Phát triển nhân sự kế thừa và phát triển nội lực của từng cá nhân trong nhóm bán hàng.

•Quản trị kho hàng tồn và lên kế hoạch để đề xuất kế hoạch đặt hàng.

•Xây dựng bộ tài liệu quản lý kế hoạch và quản lý chăm sóc khách hàng.

•Hỗ trợ Giám đốc kinh doanh bán hàng B2C, Retail,…

•Quản lý các báo cáo Sales phải làm theo tuần: Thu thập thông tin khách hàng, lộ trình chăm sóc khách hàng (báo cáo bằng hình ảnh tin nhắn), số lượng chốt đơn,…

•Quản trị Sales kit theo biểu mẫu cho khách bán lẻ.

•Quản lý và bảo mật thông tin khách hàng bán lẻ.

•Tham mưu xây dựng bộ Quy định, quy trình, biểu mẫu về nghiệp vụ kinh doanh bán lẻ.

•Thực hiện nghiệp vụ kinh doanh dự án: Hướng dẫn nghiệp vụ thủ tục hồ sơ thanh toán, hợp đồng mua bán/ Quản lý giá bán/Tham gia với bộ phận thiết kế đề xuất sản phẩm phù hợp với ngân sách chủ đầu tư…

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Hoàn thành các nhiệm vụ liên quan khác được giao trong phạm vi trách nhiệm.

+ Chịu được áp lực trong công việc.

+ Làm theo giờ hoạt động của Mall (Khung giờ từ 10:00/09:30 - 22:00)

và làm theo ca trực showroom (4 tiếng + 8 tiếng linh hoạt thay phiên)

+ Nghỉ 1 ngày trong tuần (Không cố định Thứ 7 hay Chủ Nhật).

+ Có thể làm việc theo ca trực được vào Thứ 7, Chủ nhật và lễ tết theo lịch hoạt động của Mall.

Tại CÔNG TY TNHH ATRIUM DESIGN AND BUILD Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 14 - 20 triệu VND

Lương cứng: 14 - 15 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ATRIUM DESIGN AND BUILD

