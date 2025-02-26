Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH MA VI NA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thoả thuận khi phỏng vấn - Hỗ trợ công tác phí, thưởng tháng lương thứ 13, 12 ngày nghỉ phép trong năm, chế độ nghỉ mát,... - Các chế độ theo Luật lao động hiện hành BHXH, Thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật...và các phúc lợi theo quy định của Công ty., Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Trực tiếp thực hiện công việc bán hàng, phát triển khách hàng mới

- Chịu trách nhiệm trước ban giám đốc về kết quả hoạt động chung của nhóm

- Quản lý, giám sát hoạt động của các thành viên trong nhóm

- Hỗ trợ các thành viên trong nhóm hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh

- Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng

- Thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh

- Lập báo cáo hàng tuần, tháng gửi ban giám đốc

- Có khả năng dẫn dắt, truyền cảm hứng cho các thành viên trong nhóm

- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam Độ tuổi từ 26 đến 35, đam mê & có background về marketing online là một lợi thế.

- Ưu tiên các bạn đã từng có kinh nghiệm leader.

- Có laptop cá nhân.

- Kỹ năng quản lý, giao tiếp, tinh thần trách nhiệm.

Tại CÔNG TY TNHH MA VI NA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MA VI NA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin