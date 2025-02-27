Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Venesa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công ty TNHH Venesa
- Hồ Chí Minh: 8
- 10TR + Phụ cấp + %HH)
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và BH Tai nạn
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
- Thưởng lễ tết, nghỉ phép năm, quà sinh nhật, teambuilding,...., Quận 1
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
- Quản lý đội nhóm từ 5 - 7 chuyên viên tư vấn, hỗ trợ nhân viên trong quá trình chốt sale.
- Tư vấn, lên chương trình Chăm sóc và điều trị da phù hợp cho khách hàng, hướng khách hàng đến các sản phẩm, dịch vụ của công ty.
- Hỗ trợ khách hàng trong việc thực hiện thủ tục mua sản phẩm , dịch vụ của công ty.
- Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng
- Thực hiện soi da, hỗ trợ Chuyên gia xác định các vấn đề của khách hàng.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên trong ngành dịch vụ khách hàng, tư vấn, ưu tiên đã làm việc tại các spa, trung tâm thẩm mỹ
- Có kĩ năng quản lý, lên phương án hỗ trợ các nhân viên tư vấn
- Ngoại hình ưa nhìn, da không gặp nhiều vấn đề
Tại Công ty TNHH Venesa Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 8 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Venesa
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
