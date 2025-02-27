Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Venesa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 1
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và BH Tai nạn
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
- Thưởng lễ tết, nghỉ phép năm, quà sinh nhật, teambuilding,....

- Quản lý đội nhóm từ 5 - 7 chuyên viên tư vấn, hỗ trợ nhân viên trong quá trình chốt sale.

- Tư vấn, lên chương trình Chăm sóc và điều trị da phù hợp cho khách hàng, hướng khách hàng đến các sản phẩm, dịch vụ của công ty.

- Hỗ trợ khách hàng trong việc thực hiện thủ tục mua sản phẩm , dịch vụ của công ty.

- Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng

- Thực hiện soi da, hỗ trợ Chuyên gia xác định các vấn đề của khách hàng.

- Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên

- Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên trong ngành dịch vụ khách hàng, tư vấn, ưu tiên đã làm việc tại các spa, trung tâm thẩm mỹ

- Có kĩ năng quản lý, lên phương án hỗ trợ các nhân viên tư vấn

- Ngoại hình ưa nhìn, da không gặp nhiều vấn đề

Tại Công ty TNHH Venesa Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 25 triệu VND

Lương cứng: 8 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Venesa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.