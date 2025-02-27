Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Venesa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty TNHH Venesa
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công ty TNHH Venesa

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 8

- 10TR + Phụ cấp + %HH)

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và BH Tai nạn

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

- Thưởng lễ tết, nghỉ phép năm, quà sinh nhật, teambuilding,...., Quận 1

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Quản lý đội nhóm từ 5 - 7 chuyên viên tư vấn, hỗ trợ nhân viên trong quá trình chốt sale.
- Tư vấn, lên chương trình Chăm sóc và điều trị da phù hợp cho khách hàng, hướng khách hàng đến các sản phẩm, dịch vụ của công ty.
- Hỗ trợ khách hàng trong việc thực hiện thủ tục mua sản phẩm , dịch vụ của công ty.
- Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng
- Thực hiện soi da, hỗ trợ Chuyên gia xác định các vấn đề của khách hàng.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên
- Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên trong ngành dịch vụ khách hàng, tư vấn, ưu tiên đã làm việc tại các spa, trung tâm thẩm mỹ
- Có kĩ năng quản lý, lên phương án hỗ trợ các nhân viên tư vấn
- Ngoại hình ưa nhìn, da không gặp nhiều vấn đề

Tại Công ty TNHH Venesa Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 25 triệu VND
Lương cứng: 8 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Venesa

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 89 Nguyễn Đình Thi, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

