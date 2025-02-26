Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN HIGH RISE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1,000 USD

- Thực hiện các công việc mảng marketing – truyền thông.

- Lên ý tưởng cho các chiến dịch truyền thông, quảng cáo, sự kiện ( Lễ mở bán , ra mắt/ giới thiệu , kickoff,..)

- Triển khai thực hiện các hạng mục matterial cho dự án ( sản xuất phim ảnh 3D, TVC, salekits,...)

- Triển khai thực hiện các hạng mục quảng cáo truyền hình, phát thanh, Outdoor, POSM,...

- Thực hiện và theo dõi các chiến dịch PR – Marketing theo kế hoạch được duyệt

- Theo dõi chi phí theo kế hoạch đã được duyệt trong quá trình triển khai

- Thực hiện công việc khác được giao của trưởng phòng.

- Tìm hiểu và đánh giá từ khóa trong lĩnh vực cần tìm kiếm.

- Theo dõi, phân tích số liệu, hiệu chỉnh và tối ưu các chiến dịch quảng cáo nhằm đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình và mục tiêu đề ra.

- Tạo, ý tưởng landing page và tối ưu hóa landing page (Website); xây dựng nội dung thương hiệu, brand cho dự án.

- Tổng hợp báo cáo kết quả hiệu quả theo kỳ, theo chiến dịch.

- Xử lý truyền thông, khủng hoảng báo chí.