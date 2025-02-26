Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN HIGH RISE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN HIGH RISE
- Hồ Chí Minh: 116A Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 800 - 1,000 USD
- Thực hiện các công việc mảng marketing – truyền thông.
- Lên ý tưởng cho các chiến dịch truyền thông, quảng cáo, sự kiện ( Lễ mở bán , ra mắt/ giới thiệu , kickoff,..)
- Triển khai thực hiện các hạng mục matterial cho dự án ( sản xuất phim ảnh 3D, TVC, salekits,...)
- Triển khai thực hiện các hạng mục quảng cáo truyền hình, phát thanh, Outdoor, POSM,...
- Thực hiện và theo dõi các chiến dịch PR – Marketing theo kế hoạch được duyệt
- Theo dõi chi phí theo kế hoạch đã được duyệt trong quá trình triển khai
- Thực hiện công việc khác được giao của trưởng phòng.
- Tìm hiểu và đánh giá từ khóa trong lĩnh vực cần tìm kiếm.
- Theo dõi, phân tích số liệu, hiệu chỉnh và tối ưu các chiến dịch quảng cáo nhằm đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình và mục tiêu đề ra.
- Tạo, ý tưởng landing page và tối ưu hóa landing page (Website); xây dựng nội dung thương hiệu, brand cho dự án.
- Tổng hợp báo cáo kết quả hiệu quả theo kỳ, theo chiến dịch.
- Xử lý truyền thông, khủng hoảng báo chí.
Với Mức Lương 800 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN HIGH RISE Thì Được Hưởng Những Gì
According to company's regulation
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN HIGH RISE
