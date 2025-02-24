Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Truyền Thông Goads làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Truyền Thông Goads
- Hồ Chí Minh: Lương cơ bản (15
- 25tr) + HH cá nhân + HH bộ phận + Thưởng. Hoa hồng doanh số cao và hấp dẫn nhất trong ngành truyền thông (Up to 8%). Quyền lợi ESOP cực kỳ hấp dẫn và được cam kết rõ ràng trong HĐLĐ (quỹ ESOP lên đến 5% giá trị Công ty). Được đào tạo kỹ lưỡng và hỗ trợ tối đa từ các bộ phận để chăm sóc tốt cho khách hàng. Sản phẩm, dịch vụ có tính cạnh tranh cao, lượng khách hàng tiềm năng lớn. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động. Cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, phát huy t, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, lên kế hoạch tiếp cận khách hàng mới và duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ.
Tư vấn, thuyết trình các sản phẩm, dịch vụ của công ty cho khách hàng
Báo giá, đàm phán, ký kết Hợp đồng và chịu trách nhiệm theo dõi thực hiện Hợp đồng.
Chăm sóc, gia hạn gia Hợp đồng với khách hàng.
Giải đáp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh.
Phối hợp với các phòng ban liên quan để triển khai hợp đồng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong ngành Truyền Thông, Quảng Cáo.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý, kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.
Thành thạo phần mềm vi tính văn phòng, như: Word, Excel, Power Point...
Chủ động trong công việc, linh hoạt trong giải quyết vấn đề, chịu được áp lực cao.
Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Truyền Thông Goads Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 15 - 25 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Truyền Thông Goads
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI