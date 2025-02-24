Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Truyền Thông Goads làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lương cơ bản (15 - 25tr) + HH cá nhân + HH bộ phận + Thưởng. Hoa hồng doanh số cao và hấp dẫn nhất trong ngành truyền thông (Up to 8%). Quyền lợi ESOP cực kỳ hấp dẫn và được cam kết rõ ràng trong HĐLĐ (quỹ ESOP lên đến 5% giá trị Công ty). Được đào tạo kỹ lưỡng và hỗ trợ tối đa từ các bộ phận để chăm sóc tốt cho khách hàng. Sản phẩm, dịch vụ có tính cạnh tranh cao, lượng khách hàng tiềm năng lớn. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động. Cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, phát huy t, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, lên kế hoạch tiếp cận khách hàng mới và duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ.

Tư vấn, thuyết trình các sản phẩm, dịch vụ của công ty cho khách hàng

Báo giá, đàm phán, ký kết Hợp đồng và chịu trách nhiệm theo dõi thực hiện Hợp đồng.

Chăm sóc, gia hạn gia Hợp đồng với khách hàng.

Giải đáp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh.

Phối hợp với các phòng ban liên quan để triển khai hợp đồng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ, tuổi từ 24-35, ngoại hình ưa nhìn, tốt nghiệp CĐ/ĐH các ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Marketing...

Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong ngành Truyền Thông, Quảng Cáo.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý, kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

Thành thạo phần mềm vi tính văn phòng, như: Word, Excel, Power Point...

Chủ động trong công việc, linh hoạt trong giải quyết vấn đề, chịu được áp lực cao.

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Truyền Thông Goads Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 15 - 25 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Truyền Thông Goads

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin